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العالم
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مجلس الأمن الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام

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بقلم:  يورونيوز
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عاجل   -  حقوق النشر  يورونيوز

ندد مجلس الأمن الدولي اليوم، الإثنين، في بيان، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن المستوطنات عائق أمام عملية السلام.

وجاء في البيان الذي دعمه جميع الأعضاء ويبلغ عددهم 15 عضواً: "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يعرض احتمال حل الدولتين للخطر".

ولكن قرار اليوم ليس ملزماً بحسب ما ذكرته فرانس برس.

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