English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بلجيكا

"خيبة أمل" في بروكسل بعد طرد إسرائيل مشرّعة أوروبية كانت في زيارة رسمية لفلسطين

Access to the comments محادثة
بقلم:  Hassan Refaei
جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، 26 يناير 2023.
جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، 26 يناير 2023.   -  حقوق النشر  JOHN THYS/AFP or licensors

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استغرابه وأسفه لمنع إسرائيل مشرّعة إسبانية في البرلمان الأوروبي من دخول البلاد للوصول منها إلى الأراضي الفلسطينية في زيارة رسمية، وقامت بترحيلها إلى إسبانيا.

وكانت النائب الأوروبية آنا ميراندا، وصلت مساء الاثنين، إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي مع ثمانية مشرّعين أوروبيين آخرين من الخضر والتحالف الأوروبي يشكلون بمجموعهم وفدين أحدهما لزيارة إسرائيل والآخر لزيارة الأراضي الفلسطينية، وتمّ بناءً على أوامر من وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل 

ميراندا على متن طائرة متوجهة إلى مدريد صباح يوم الثلاثاء.

وفي تصريح لصحيفة "بوليتيكو" اعتبرت النائب ميراندا أن ما قامت به إسرائيل بحقها انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وقالت: "من غير المقبول أن تتحكم إسرائيل بأعضاء وفد ذاهب إلى فلسطين، وليس إلى إسرائيل".

وفي تغريدة لها على "تويتر" اعتبرت النائب ميراندا الإجراء الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بحقها أنه إهانة دبلوماسية، وبيّن عدم احترام للبرلمان الأوروبي.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم البعثة الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي: إن "السبب الوحيد لعدم السماح لها (النائب ميراندا) بالدخول هو لأنها حاولت الدخول (إلى إسرائيل) بشكل غير قانوني، في إشارة منه إلى مشاركتها في أسطول الحرية الذي انطلق مع السواحل اليونانية في العام 2015 بهدف كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

ومن جهتها، وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في تغريدة على "تويتر" ما حصل مع النائب  ميراندا  بأنه يشكّل "خيبة أملها"، وقالت: إنها ستتصل بالسلطات الإسرائيلية للحصول على ردّ، كما أعلنت ميتسولا أنها ستجتمع مع قادة الكتل السياسية في البرلمان لمناقشة الخطوات التالية.

ويشار إلى أن الوفد الأوروبي المتوجه إلى الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية) سيمكث هناك أربعة أيام، أما قطاع غزة فقد أكدت ميراندا أن الوفد مُنع من الوصول إليه.

المصادر الإضافية • بوليتيكو