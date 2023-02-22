تكريماً للأطفال الذين قضوْا بالزلزال.. عشرات البالونات الحمراء على أنقاض المنازل المدمرة في أنطاكيا

بمحاذاة طريق رئيسي في مدينة أنطاكيا، تطفو عشرات البالونات الحمر فوق الركام، في تحية إلى أرواح الأطفال الذين أودى بهم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من فبراير الحالي.

التباين في المشهد صادم... إذ يعكس انتشار البالونات الحمر وسط الأنقاض، تناقضا صارخا مع اللون الرمادي المغبر للركام والأساسات المعدنية الملتوية التي كانت تشكل ذات يوم مبنى من تسع طبقات.

على خلفية أحادية اللون، تشهد حفنة من المقتنيات الشخصية على قاطنين صغار حصد أرواحهم الزلزال.

وترقد لعبة أرجوانية مزينة بصور كرتونية لشخصيات من عالم ديزني للأطفال، من البطة "ديزي" إلى الفأر "ميني"، بالقرب من دراجة سكوتر باللون الزهري ومعطف وردي داكن مزين بقلوب الحب.

ويقول أوغون سيفير أوكور، صاحب فكرة المبادرة، "مات ثلاثة أطفال هنا. وكانوا في سن 18 شهرا وأربع أعوام وست أعوام".

أوكور، وهو مصور ومزارع للورود، تطوع كمنقذ في الأيام التي أعقبت الزلزال في مسقط رأسه في أضنة ، قبل أن يتوجه إلى أنطاكية الواقعة على بعد 200 كيلومتر، وهي من أكثر المواقع تضررا جراء الزلزال.

وبحسب "الفرنسية"، يوضح "بدأت عملي هنا ثم انتقلت إلى المبنى الخلفي. هذه المنطقة خلفت صدمة لدي. لم أستطع النوم لليال عدة لأننا لم نتمكن من إنقاذ الأطفال من هنا".

بعد ثمانية أيام من الزلزال، بدأ أوكور في وضع البالونات فوق الأنقاض في المدينة التي يقطنها 400 ألف شخص، والتي باتت أشبه بمدينة أشباح لا يخرق صمتها سوى الحفارين وشاحنات إزالة الردم.

وأودى الزلزال المدمر بحياة أكثر من 42 ألف شخص في تركيا، فيما لم تعلن السلطات التركية عن عدد الأطفال بين هؤلاء الضحايا.

ويقول أوكور إن البالونات كانت آخر لعبة يستطيع تقديمها للضحايا الصغار، وقد جرى ربط ما يصل إلى ألف بالون في خمسة أو ستة مبان في أنطاكية.

ويوضح أن البالونات الحمر تمثل عادة "الفرح والحب"، لكن في أنطاكية بعد الزلزال، "هذه أول مرة تنهمر دموعنا بسبب بالون".