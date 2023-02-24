English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

ألمانيا

من ساحة المعركة إلى باب سفارة موسكو في برلين.. هذا ما حدث لدبابة روسية أعطبها الجيش الأوكراني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
حطام دبابة روسية من طراز T-72، دُمرت عند اقترابها من كييف، أمام السفارة الروسية في برلين، ألمانيا، الجمعة 24 فبراير 2023
حطام دبابة روسية من طراز T-72، دُمرت عند اقترابها من كييف، أمام السفارة الروسية في برلين، ألمانيا، الجمعة 24 فبراير 2023   -  حقوق النشر  AP Photo

في لفتة تحدّ واضح وبمناسبة ذكرى غزو أوكرانيا، وضع نشطاء دبابة روسية أمام سفارة موسكو في برلين يوم الجمعة. 

الدبابة التي أعطبتها قوات كييف غادرت الأراضي الأوكرانية باتجاه ألمانيا بعد أن نجح منظم الفعالية الصحفي الألماني أينو ليزي. حيث استطاع انتزاع حكم قضائي لصالحه رغم مواجهة السلطات المحلية. وقد تابع لينزي الذي هو في الوقت نفسه مدير أحد المتاحف في العاصمة الألمانية عملية جلب الدبابة حتى وصلت برلين.   

وبالتزامن مع ذكرى اندلاع الحرب اليوم، تشهد عدة مدن في أوروبا والعالم فعاليات ومسيرات تكريما لضحايا الحرب التي شنتها موسكو قبل عام من الآن. 

viber

ومن المرتقب أن تُنظم احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا أمام سفارات موسكو في عدد من المدن الأوروبية. ولأن للحقيقة دائما وجهان، فإن الذكرى قد وجدت لها من يحييها في روسيا ولكن لسبب مغاير تماما وهو تكريم الجنود الذين قضوا في ساحة المعركة أو لا يزالون يقاتلون في إطار ما دأب الرئيس بوتين وإدارته على تسميتها منذ بدء الغزو ب "العملية العسكرية الخاصة."