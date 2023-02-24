من ساحة المعركة إلى باب سفارة موسكو في برلين.. هذا ما حدث لدبابة روسية أعطبها الجيش الأوكراني

في لفتة تحدّ واضح وبمناسبة ذكرى غزو أوكرانيا، وضع نشطاء دبابة روسية أمام سفارة موسكو في برلين يوم الجمعة.

الدبابة التي أعطبتها قوات كييف غادرت الأراضي الأوكرانية باتجاه ألمانيا بعد أن نجح منظم الفعالية الصحفي الألماني أينو ليزي. حيث استطاع انتزاع حكم قضائي لصالحه رغم مواجهة السلطات المحلية. وقد تابع لينزي الذي هو في الوقت نفسه مدير أحد المتاحف في العاصمة الألمانية عملية جلب الدبابة حتى وصلت برلين.

وبالتزامن مع ذكرى اندلاع الحرب اليوم، تشهد عدة مدن في أوروبا والعالم فعاليات ومسيرات تكريما لضحايا الحرب التي شنتها موسكو قبل عام من الآن.

ومن المرتقب أن تُنظم احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا أمام سفارات موسكو في عدد من المدن الأوروبية. ولأن للحقيقة دائما وجهان، فإن الذكرى قد وجدت لها من يحييها في روسيا ولكن لسبب مغاير تماما وهو تكريم الجنود الذين قضوا في ساحة المعركة أو لا يزالون يقاتلون في إطار ما دأب الرئيس بوتين وإدارته على تسميتها منذ بدء الغزو ب "العملية العسكرية الخاصة."