أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا لحظة بلحظة.. عقوبات جديدة على موسكو وتأييد غربي مطلق لكييف

أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا لحظة بلحظة.. عقوبات جديدة على موسكو وتأييد غربي مطلق لكييفمحادثة
تدخل الحرب في أوكرانيا عامها الثاني وسط غياب أية مؤشرات تدل على أن الغزو الذي يكاد أن يغير وجه هذا البلد ومعه أوروبا ومعه يقارب من نهايته وأن الوضع مقبل على حلحلة وشيكة. فالهجوم المرتقب حدوثه هذا الربيع قادم لامحالة بحسب المعطيات والحشد العسكري الغربي متواصل عبر مد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة من الدبابات والصواريخ. في الأثناء من المتوقع أن يتم اليوم إقرار واشنطن عقوبات جديدة على موسكو لتضاف إلى حزمة العقوبات الغربية السابقة التي أوجعت مفاصل الاقتصاد الروسي. وليبقى صوت المدافع أعلى من صوت العقل والدبلوماسية.
إليكم أبرز التطورات لهذا اليوم..
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: نحن على يقين أن 2023 سيكون عام الانتصار لأوكرانيا
وقال زيلينسكي في تغريدته: "في 24 فبراير، اتخذ الملايين منا قرارا.. لم نختر رفع الراية البيضاء بل راية باللونين الازرق والأصفر. لم نهرب، بل واجهنا. ولا نزال نحارب ونقاوم. كانت سنة ألم وحزن وإيمان ووحدة. وهذا العام لا نزال صامدين ولا نقهر. ونحن على يقين أن 2023 سيكون عام الانتصار"
بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف
أعلنت الحكومة البريطانية أنّ رئيسها ريشي سوناك سيدعو سائر قادة دول مجموعة السبع الذين سيجتمعون عبر الفيديو الجمعة بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ سوناك سيدعو إلى تسريع وتيرة تزويد الجيش الأوكراني بالمدفعية وسيطالب كذلك بمدّه بأسلحة أطول مدىً.
بكين تدعو لحوار بين كييف وموسكو وتحذّر من استخدام السلاح النووي
نشرت الحكومة الصينية الجمعة، بمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مقترحاً مكوّناً من 12 بنداً دعت فيه كلاً من موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام في أسرع وقت ممكن، محذّرة من استخدام السلاح النووي ومطالبة بتجنّب استهداف المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" إنّه "ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في نفس الاتّجاه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن".
وبالنسبة لبكين فإنّه حتّى مجرّد التهديد باللجوء للسلاح النووي هو أمر غير مقبول.
وقالت الخارجية الصينية في الوثيقة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية، وينبغي عدم خوض حروب نووية. ينبغي الوقوف ضدّ التهديد بالسلاح الذرّي أو اللجوء إليه".
كما دعت الوثيقة إلى تجنب أيّ هجوم على المدنيين أو المنشآت المدنية.
روسيا تتّهم أوكرانيا بالتجهيز "لغزو" ترانسنيستريا
اتّهمت روسيا الخميس أوكرانيا بالتجهيز "لغزو" ترانسنيستريا، المنطقة المولدافية الانفصالية الموالية لموسكو والتي تنتشر فيها وحدة عسكرية روسية، متعهّدة "الردّ" في حال حدوث ذلك.
وترانسنيستريا منطقة صغيرة أعلنت انفصالها عن مولدافيا في التسعينيات إثر حرب قصيرة وتقع على الحدود الغربية لأوكرانيا وشكّلت في الأسابيع الأخيرة محور توتّرات متزايدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تلغرام "لقد كثّف نظام كييف الاستعدادات لغزو ترانسنيستريا"، مضيفاً أنّ الغزو سيتمّ "ردّاً على هجوم مزعوم للقوات الروسية من أراضي ترانسنيستريا".
وأضافت أنّ الجيش الروسي رصد "تجمّعاً كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية قرب الحدود" و"نشر مدافع في مواقع إطلاق" و"زيادة غير مسبوقة في تحليق الطائرات المسيّرة الأوكرانية فوق أراضي" الجمهورية الانفصالية.
واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار
أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ واشنطن ستقدّم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار، وذلك عشيّة مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان لشبكة سي إن إن" الإخبارية إنّ "الولايات المتحدة تعلن اليوم عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار".
ولم يذكر ساليفان تفاصيل عن هذه الحزمة الجديدة.
ولفت المسؤول الكبير الذي رافق الرئيس جو بايدن في زيارته المفاجئة إلى كييف هذا الأسبوع إلى أنّ الإدارة الأميركية تبحث باستمرار عن سبل "تزويد أوكرانيا الأدوات التي تحتاجها للانتصار" على روسيا.
وأضاف أنّ بايدن وعد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما التقاه في كييف بـ"مزيد من المدفعية والمزيد من الذخيرة والمزيد من راجمات هايمارس".
وأوضح أنّ هذا الوعد الجديد يضاف إلى الوعود الأميركية السابقة بتزويد كييف مزيداً من العربات المدرّعة، ولاحقاً، دبّابات.
وراجمات هايمارس التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة هي قاذفات صواريخ مثبتة على مركبات مدرعة خفيفة تمتاز بدقّتها العالية وبسهولة تشغيلها. ومنذ حصلت القوات الأوكرانية على أول دفعة من هذه الراجمات قبل بضعة أشهر حتى أثبت هذا السلاح فعالية كبيرة في استهداف المواقع الخلفية للقوات الروسية.