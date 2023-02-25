شاهد: الأوكراني وبطل العالم السابق في الملاكمة يختبر "القطة" الدبابة الألمانية ليوبارد2

قال فلاديمير كليتشكو شقيق عمدة كييف فيتالي كليتشكو بعد اختباره لدبابة ألمانية خلال زيارة لموقع يتم فيه تدريب الجنود الأوكرانيين على دبابات ليوبارد، في قاعدة الجيش الألماني في مونستر، قال: "لقد أصبحت إرادتنا قوية مثل هذه الدبابة".

وكتب الملاكم الأوكراني المحترف السابق تغريدة مرفقة بمقطع فيديو بجانب دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد 2" وقال إن الدبابات الألمانية في انتظاره في بلاده. مؤكداً "يتم إعداد دبابات ليوبارد من ألمانيا لشحنها إلى أوكرانيا(...) يتدرب مقاتلونا عليها وسيعودون قريبًا إلى أوكرانيا."

فلاديمير كليتشكو - الملاكم الأوكراني Gregor Fischer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

كليتشكو قال أيضا إنه لم يكن يتصور قبل عام من الحرب والمعاناة أن يقود هذه القطة (دبابة ليوبارد).

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد أعلن من كييف الجمعة أن بلاده سترسل مزيداً من الدبابات إلى أوكرانيا "في غضون أيام قليلة"، بعدما أعلنت وارسو تسليم أوكرانيا أربع دبابات من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع.

وقال مورافيتسكي لصحافيين "تمكنا من نقل دباباتنا بفترة وجيزة... وأيضاً في غضون أيام قليلة سنسلّم دبابات من طراز بي تي-91 جيدة جداً... وستصل 60 دبابة إلى أوكرانيا".