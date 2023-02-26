لا ملجأ ولا منجى من صقيع كاليفورنيا إلا حضن نسر دافئ.. شاهد كيف يحمي الطير الجارح بيضه

أظهر مقطع فيديو زوجاً من النسور الصلعاء يتناوبان على الجلوس على بيضتيهما بالتزامن مع تساقط الثلوج على غابة سان برناردينو الوطنية في جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع.

وأمضى في بادئ الأمر ذكر الطائر أربع ساعات جالساً على البيضتين، بينما أكملت الأنثى المهمة محافظة على بيضها دافئاً وجافاً.

وكانت الأنثى تقضي معظم الوقت نائمة حتى غطتها الثلوج بشكل شبه كامل، وتقوم من وقت لآخر بالاطمئنان على البيض.

وتهب على المنطقة المعروفة بشمسها الساطعة وأشجار النخيل إحدى أشدّ العواصف الشتوية منذ عقود.