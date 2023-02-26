فون دير لايين تطالب بإصلاح أوروبي لحق اللجوء بعد مصرع مهاجرين قبالة ايطاليا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد، إلى المضي قدما في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مصرع أكثر من أربعين مهاجرا قبالة سواحل ايطاليا.

ولئن أعربت في تغريدة عن "حزنها العميق" إزاء "مأساة" غرق المهاجرين، فإن فون دير لايين دعت إلى "مضاعفة الجهود المتصلة بالإطار القانوني الخاص بالمهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط".

وكان أكثر من أربعين مهاجراً قضوا إثر غرق مركبهم فجر الأحد قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا، حيث تمكنت عناصر خفر السواحل الإيطالية من انتشال 80 شخصاً أحياء، وتمّ العثور على 43 جثة على طول الساحل.

وأشار خفر السواحل إلى أنّ المركب كان ينقل نحو 120 شخصاً وارتطم بالصخور على بعد أمتار قليلة من الساحل، بينما أفادت فرق الإنقاذ عن وجود "أكثر من 200 شخص" على متن القارب.