بوتين: يجب الأخذ بالاعتبار قدرات حلف الناتو النووية.. والحرب في أوكرانيا تستهدف بقاء روسيا

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الجيش الأوكراني يقول الهجوم الروسي قرب قرية ياهيدني باء بالفشل

قال الجيش الأوكراني يوم الأحد إن روسيا شنت هجمات فاشلة بالقرب من قرية ياهيدني خلال يوم السبت، وذلك بعدما قالت مجموعة فاغنر للمرتزقة إنها استولت على القرية الواقعة في شرق أوكرانيا بالقرب من منطقة يحتدم فيها القتال.

وقالت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديث صباحي إن روسيا ما زالت تركز هجومها على طول الخطوط الأمامية بمدينة باخموت بأسرها حيث تقع قرية ياهيدني.

ويشهد القتال المستمر منذ شهور للسيطرة على باخموت، التي تناقص عدد سكانها من 70 ألفا إلى خمسة آلاف، بعضا من أكثر المعارك استنزافا في الغزو المستمر منذ عام.

وذكر قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوزين يوم السبت أن قواته استولت على ياهيدني. وقال يوم الجمعة إنها استولت أيضا على برخيفكا وهي قرية مجاورة لياهيدني على مشارف مدينة باخموت.

لكن النشرة الأوكرانية قالت إن الهجمات لا تزال مستمرة مشيرة إلى "هجمات فاشلة" بالقرب من ستة مواقع من بينها ياهيدني وبرخيفكا في إقليم دونيتسك.

وقالت النشرة الأوكرانية يوم الأحد إن القوات الروسية قصفت 22 موقعا على طول هذا الجزء من الخطوط الأمامية في دونيتسك فيما أحبطت أوكرانيا 71 هجوما في الإقليم وأماكن أخرى على الخطوط الأمامية.