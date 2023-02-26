بوتين: يجب الأخذ بالاعتبار قدرات حلف الناتو النووية.. والحرب في أوكرانيا تستهدف بقاء روسيا

بوتين: يجب الأخذ بالاعتبار قدرات حلف الناتو النووية.. والحرب في أوكرانيا تستهدف بقاء روسيامحادثة
دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، وما يزال التصعيد سيد الموقف في جبهات متعددة في الميدان كما السياسة والدبلوماسية. الأسلحة الثقيلة التي كانت تطالب بها كييف بدأت تتدفق إلى أرض المعركة المحتدمة لتزيد م ضراوة القتال. أمر اعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة فعلية من حلف شمال الأطلسي في الحرب لاستهداف روسيا وإلحاق الهزيمة فيها.
أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
وكالة تاس: بوتين يقول: "علينا الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف الأطلسي"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إنه ما من خيار أمام بلاده سوى الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف شمال الأطلسي لأن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يسعى إلى هزيمة روسيا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوتين قوله لقناة روسيا 1 التلفزيونية "في الظروف الحالية، عندما تعلن جميع الدول الكبيرة بحلف شمال الأطلسي أن هدفها الرئيسي هو تكبيدنا هزيمة استراتيجية، حتى يعاني شعبنا كما يقولون، كيف يمكننا أن نتجاهل قدراتهم النووية في مثل هذه الظروف؟".
وقال بوتين إن الغرب يريد تصفية روسيا.
ونقلت تاس عنه القول "لديهم هدف واحد: تقطيع أواصر الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيسي فيه– روسيا الاتحادية".
الجيش الأوكراني يقول الهجوم الروسي قرب قرية ياهيدني باء بالفشل
قال الجيش الأوكراني يوم الأحد إن روسيا شنت هجمات فاشلة بالقرب من قرية ياهيدني خلال يوم السبت، وذلك بعدما قالت مجموعة فاغنر للمرتزقة إنها استولت على القرية الواقعة في شرق أوكرانيا بالقرب من منطقة يحتدم فيها القتال.
وقالت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديث صباحي إن روسيا ما زالت تركز هجومها على طول الخطوط الأمامية بمدينة باخموت بأسرها حيث تقع قرية ياهيدني.
ويشهد القتال المستمر منذ شهور للسيطرة على باخموت، التي تناقص عدد سكانها من 70 ألفا إلى خمسة آلاف، بعضا من أكثر المعارك استنزافا في الغزو المستمر منذ عام.
وذكر قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوزين يوم السبت أن قواته استولت على ياهيدني. وقال يوم الجمعة إنها استولت أيضا على برخيفكا وهي قرية مجاورة لياهيدني على مشارف مدينة باخموت.
لكن النشرة الأوكرانية قالت إن الهجمات لا تزال مستمرة مشيرة إلى "هجمات فاشلة" بالقرب من ستة مواقع من بينها ياهيدني وبرخيفكا في إقليم دونيتسك.
وقالت النشرة الأوكرانية يوم الأحد إن القوات الروسية قصفت 22 موقعا على طول هذا الجزء من الخطوط الأمامية في دونيتسك فيما أحبطت أوكرانيا 71 هجوما في الإقليم وأماكن أخرى على الخطوط الأمامية.
بوتين يعتبر أن حلف شمال الأطلسي مشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمدادات الأسلحة
اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، متهما الغرب بالتخطيط لتدمير روسيا.
وقال بوتين في مقابلة بثتها محطة "روسيا 1" التلفزيونية الأحد إن دول حلف شمال الأطلسي "ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية" في النزاع.
بريطانيا تقدم ثلاثة آلاف تذكرة للنازحين الأوكرانيين لحضور مسابقة يوروفيجن
أعلنت حكومة بريطانيا أنها ستتيح ثلاثة آلاف تذكرة للنازحين الأوكرانيين لحضور مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية بعدما عجزت أوكرانيا عن استضافة الحدث بسبب الغزو الروسي لأراضيها العام الماضي.
وأضافت الحكومة أيضا أنها ستقدم تمويلا بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار) لاستضافة المسابقة في مايو أيار نيابة عن أوكرانيا التي فازت بتنظيم المسابقة في 2022 وكان من المفترض أن تنظمها هذا العام.
وقالت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر "إعلان اليوم يعني أن آلاف التذاكر ستُقدم إلى النازحين بسبب الحرب حتى يمكنهم المشاركة في الحفل تكريما لوطنهم، وثقافتهم وموسيقاهم.
"كما عهدنا دائما، نقف مع الشعب الأوكراني ونضاله من أجل الحرية".
وستغطي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الحدث الذي عادة ما يجذب ما يقرب من 200 مليون مشاهد عبر التلفزيون. وأقيم الحفل آخر مرة في بريطانيا عام 1998.
وتأهلت أوكرانيا تلقائيا إلى المرحلة النهائية للمسابقة.
المجر تشير إلى تأجيل جديد في الموافقة على ضم فنلندا والسويد لحلف الأطلسي
أشار مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم السبت إلى إمكانية حدوث تأجيل آخر في تصديق بودابست على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إن التصويت قد يتم فقط بدءا من النصف الثاني من مارس آذار.
وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. لكن يتعين أن يؤيد جميع أعضائه الثلاثين الطلبين، وواجهت السويد اعتراضات من تركيا لإيوائها من تعتبرهم أنقرة أعضاء في جماعات إرهابية.
ومع تعطل عملية التصديق في البرلمان المجري منذ يوليو تموز، عبر أوربان عن مخاوفه بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي لأول مرة يوم الجمعة. واتهم البلدين بنشر "محض أكاذيب" حول سلامة الديمقراطية وسيادة القانون في المجر، ضمن انتقادات أخرى.
وقال أوربان إن هناك حاجة لمزيد من المحادثات بين الكتل البرلمانية قبل أن يصوت النواب على طلبي العضوية اللذين ستبدأ مناقشتهما يوم الأربعاء.
وأظهر جدول أعمال تشريعي نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان قبل أيام أن التصويت النهائي على الطلبين يمكن أن يتم في الأسبوع المقبل. ولكن، قال مساعد أوربان، جيرجي جوياش، يوم السبت إنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الوقت.
وأضاف "سيضع البرلمان الأمر على جدول الأعمال يوم الاثنين ويبدأ مناقشة التشريع الأسبوع المقبل
رئيس مجموعة فاغنر يقول إن مقاتليه سيطروا على قرية شمالي باخموت بأوكرانيا
قال يفغيني بريغوزين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يوم السبت إن مقاتليه سيطروا على قرية ياهيدني الواقعة مباشرة شمالي باخموت في شرق أوكرانيا.
وقال بريغوزين في المقطع "في الساعة 1900 يوم 25 فبراير، حققت وحدات العاصفة التابعة لشركة فاجنر العسكرية الخاصة السيطرة الكاملة على منطقة ياجودنوي (ياهيدني) شمالي باخموت".
وكان قد قال يوم الجمعة إن مقاتلي فاغنر سيطروا على بيرخيفكا، وهي قرية أخرى في ضواحي باخموت.
وشهد الصراع المستمر منذ أشهر من أجل السيطرة على باخموت بعضا من أكثر المعارك دموية واستنزافا خلال الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام. وتكبدت وحدات فاغنر المؤلفة من مرتزقة خسائر فادحة، مما دفع بريغوزين للشكوى من أن مؤسسة الدفاع الروسية لم تقر بشكل كاف بمساهمات المجموعة.
حتى أنه اتهم الأسبوع الماضي كبار ضباط الجيش بالخيانة بسبب عدم تزويد رجاله بالذخيرة الكافية، لكنه قال لاحقا إن الوضع تمت معالجته.
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة وسط تعهد بتكثيف الضغط على موسكو
تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على موسكو "حتى تحرير أوكرانيا" مع إقراره حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا يوم السبت بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للغزو.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر تويتر "لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها" مضيفة أن التكتل يزيد الضغط على أولئك الذين يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
وقال في بيان "سنواصل زيادة الضغط على روسيا وسنفعل ذلك مهما طال الأمر حتى تتحرر أوكرانيا من العدوان الروسي الوحشي".
وأضاف بوريل أن العقوبات الأحدث تستهدف القطاع المصرفي وحصول موسكو على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض السلمية والعسكرية والتقنيات المتقدمة.
وتضيف الحزمة إلى قائمة الصادرات المحظورة المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية في ساحة المعركة بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الهليكوبتر وكذلك الدوائر الإلكترونية المتكاملة والكاميرات الحرارية.
كما تفرض قيودا أكثر صرامة على 96 كيانا آخر بسبب دعم الجيش والمجمع الصناعي الروسي بما في ذلك وللمرة الأولى سبع كيانات إيرانية تصنع طائرات عسكرية مسيرة تستخدمها موسكو.
وفُرضت قيود إضافية على واردات السلع التي تدر عائدات كبيرة لروسيا مثل الأسفلت والمطاط الصناعي.
ألمانيا تأسف لموقف الصين من الحرب الأوكرانية في اجتماع مجموعة العشرين
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم السبت إن عرقلة الصين لإصدار مجموعة العشرين بيانا يدين الحرب الروسية على أوكرانيا أمر "مؤسف".
وأضاف "لكن بالنسبة لي كان الأكثر أهمية هو التزام الآخرين بموقف واضح حيال القانون الدولي، والتعددية، ونهاية الحرب".
كان ليندنر يتحدث إلى الصحفيين بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر اقتصادات في العالم في بنغالورو.
وقال إنه متفاؤل ولكن بحذر حيال إمكانية إحراز تقدم هذا العام بشأن إعادة هيكلة ديون الدول الغارقة في الدين.
والصين واحدة من كبرى الدول الدائنة للبلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا.
رئيس بيلاروس يقول إنه تحدث طويلا مع بوتين في ذكرى الحرب على أوكرانيا
قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إنه تحدث لمدة طويلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الذي يوافق الذكرى الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا.
ونقلت قناة على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالخدمة الصحفية للوكاشينكو قوله للصحفيين "سأفصح لكم عن سر، تحدثنا الليلة الماضية لمدة طويلة بخصوص موضوعات مختلفة".
ولوكاشينكو حليف قريب لروسيا ويدين بالفضل لبوتين لمعاونته عام 2020 في أعقاب خروج احتجاجات حاشدة منددة بانتخابات رئاسية اتهمت المعارضة في روسيا البيضاء وحكومات غربية لوكاشينكو بتزويرها.
ونفى لوكاشينكو أن تكون الانتخابات مزورة واتهم الغرب بتمويل المحتجين. ودعم زعيم بيلاروس بوتين في الحرب التي استمرت عاما حتى الآن على أوكرانيا، إذ سمح له بغزو أوكرانيا من أراضي بلاده وسمح لروسيا بتدريب الجنود الذين تم تعبئتهم حديثا داخلها.
واضطرت أوكرانيا، التي تحارب روسيا في جنوب البلاد وشرقها بكل ما أوتي لها من قوة، لتحويل مسار جنودها إلى الجبهة الشمالية تحسبا لتدخل بيلاروس مباشرة لدعم روسيا، الأمر الذي قال لوكاشينكو إنه لن يقدم عليه طالما لم تهاجم أوكرانيا بلده.
وقالت وكالة بيلتا للأنباء الرسمية إن لوكاشينكو سيبدأ زيارة تستمر لثلاثة أيام إلى الصين يوم الثلاثاء.
روسيا أوقفت ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب دروجبا
قال دانييل أوباجتيك الرئيس التنفيذي لشركة (بي.كيه.إن أورلين) البولندية لتكرير النفط يوم السبت إن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا.
وقال على تويتر "نحن نوفر الإمدادات بشكل فعال. أوقفت روسيا الإمدادات إلى بولندا ونحن مستعدون لذلك. لا يأتي سوى عشرة في المئة فقط من النفط الخام من روسيا وسنستبدله بنفط من مصادر أخرى".
وقالت (بي.كيه.إن أورلين) إنها تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر وإن وقف إمدادات خطوط الأنابيب لن يؤثر على شحنات البنزين والسولار للعملاء.
وتم استثناء دروجبا من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب غزوها الشامل لأوكرانيا.
واستُبعد خط الأنابيب الذي يزود بولندا وألمانيا بالنفط وكذلك المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا من العقوبات لمساعدة الدول التي ليست لديها سوى خيارات محدودة للشحنات البديلة.
وتشمل محفظة التوريد بالشركة حاليا نفطا من غرب أفريقيا والبحر المتوسط والخليج وخليج المكسيك.
وأبرمت أورلين أيضا عقد توريد مع أرامكو السعودية اعتبارا من 2022.