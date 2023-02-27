شاهد: السلفادور تنقل الآلاف من أعضاء العصابات إلى سجن ضخم مخصص لهم

نقلت حكومة السلفادور 2.000 من أعضاء العصابات الذين خضعوا لمحاكمات وتم إدانتهم بجرائم مختلفة إلى سجن ضخم افتتح حديثاً، يوم الجمعة، 24 شباط-فبراير، وسط حملة قمع مثيرة للجدل على نشاط العصابات.

وكتب الرئيس نجيب بوكيلي على تويتر: "سيكون هذا منزلهم الجديد، حيث سيعيشون لعقود، مختلطين وغير قادرين على إلحاق المزيد من الضرر بالسكان".

ويمكن لمركز الحجز الجديد "CECOT" أن يستوعب 40 ألف سجين ويُقال إنه الأكبر في أمريكا اللاتينية.

اتُهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في حملتها على العصابات، بعد أن أقر بوكيلي وحلفاؤه "حالة الاستثناء" في الكونغرس العام الماضي، والتي علقت حقوقاً رئيسية مثل الحق في الاتصال بمحام أو الاتصال الخاص. كما مُنحت الشرطة سلطة إجراء اعتقالات دون مذكرة أو تفسير.

اتُهمت الحكومة في السلفادور بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في حملتها على العصابات -/AFP

وبحسب ما ورد قُبض على أكثر من 60 ألف شخص في عمليات مناهضة للعصابات منذ ذلك الحين.