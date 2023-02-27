نوكيا تكشف النقاب عن مميزات "هاتف الإصلاح الذاتي"

كشفت شركة نوكيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النقاب عن "هاتف الإصلاح الذاتي"، وهو أول هاتف ذكي من نوعه في العالم يتيح لمستخدميه إصلاحه بأنفسهم ويعمل بنظام أندرويد، خلال المؤتمر العالمي للجوال 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية، الإثنين.

وستمكّن هذه التكنولوجيا المصممة بالشراكة مع iFixit المستخدمين من إجراء إصلاحات بسيطة بأنفسهم، مثل استبدال البطاريات المستنفدة أو شاشات العرض المتصدعة.

وتعتقد شركة "إتش إم دي غلوبال" (HMD Global)، الشركة المصنعة الفنلندية الأم لنوكيا، أنها ستشجع الناس على الاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول بقليل.

وقال آدم فيرغسون، رئيس تسويق المنتجات "إنه أمر مهم لأن الناس يقولون إنهم يريدون الاحتفاظ بهواتفهم لفترة أطول من أي وقت مضى"، مضيفا "نرى بيانات تُظهر أن الأشخاص يحتفظون بهواتفهم لمدة ثلاث إلى أربع سنوات ونصف".

يعتبر طراز G22 المثبت ذاتيًا واحدا من ثلاثة هواتف ذكية جديدة ذات التكلفة المتواضعة التي كشفت عنها نوكيا في بداية الحدث الذي يستمر أربعة أيام: C22 و C32 و G22.

إصلاح ذاتي لفترة أطول

يرى خبراء الصناعة أن هذه النماذج الجديدة ستجذب المستهلكين المهتمين بالميزانية. كما تأمل شركة نوكيا أن يكون الأشخاص الذين تأخروا في شراء هاتف جديد في عام 2022 مستعدين للتخلي عن بعض النقود الآن.

قال لارس سيلبرباور، كبير مسؤولي التسويق في "إتش إم دي غلوبال": "كان العام الماضي مليئًا بالتحديات بالنسبة للصناعة بأكملها والصناعات الأخرى أيضًا".

وأضاف سيلبرباور "نأمل أن يكون عام 2023 أكثر إيجابية للأسواق. نعلم أن العديد من الأشخاص قد أجلوا شراء هاتف جديد".

تدعي نوكيا أن جميع الطُرز الثلاثة الجديدة تتمتع بعمر بطارية يصل إلى ثلاثة أيام.

ميزانية محدودة

يُعد طراز C22 نموذجا قويًا مصنوع من زجاج شاشة مقوى وحماية ضد الرذاذ والغبار وهيكل معدني صلب من الداخل، وهو ما يجعله أقل عرضة للتلف عند سقوطه. كما يتميز بكاميرا بدقة 13 ميغابكسل.

فيما يحتوي طراز نوكيا C33 على ظهر زجاجي، وهي ميزة لا تُرى عادةً عند نقطة السعر هذه، وكاميرا بدقة 50 ميغابكسل. أما طراز G22 فهو يمثل مفهوم الاستدامة بامتياز بفضل ظهر بلاستيكي معاد تدويره بنسبة 100٪.

وتصف هانا كاوتون، كاتبة أولى في موقع "تيك أدفايزر" الإلكتروني للتكنولوجيا الاستهلاكية بأنها "هواتف اقتصادية للغاية. لذا فإن نوع المنافسين الذين قد تنظر إليهم هم من أمثال RealMe و Xiaomi و Motorola".