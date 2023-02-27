شاهد: انهيار مبانٍ إثر زلزال جديد بقوة 5.4 درجات ضرب جنوب شرق تركيا

طلب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم، الإثنين، "الصفح"، من الشعب التركي عن تأخر وصول المساعدات والبدء بأعمال الإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شباط-فبراير.

وقال الرئيس التركي متوجهاً إلى سكان ولاية أديامان إنه "بسبب التأثير المدمر للزلزال والطقس السيء، لم نستطع أن نعمل في أديامان كما يجب في الأيام الأولى. أطلب منكم الصفح لهذا السبب".

زلزال جديد

وهذا الإثنين، قالت وكالة إدارة الكوارث الحكومية إن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب شرق تركيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات بينما تسبب في انهيار بعض المباني المتضررة.

وكان مركز الزلزال هو منطقة يسليورت في محافظة ملاطية، التي ضربها زلزال 6 شباط- فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة.

وقال يونس سيزر رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ في تصريحات متلفزة إن "أحد المواطنين فقد حياته وأصيب 69 بجروح".

وكتبت إدارة الكوارث والطوارئ على تويتر أن 29 مبنى تضررت بالفعل جراء زلزال قوي في 6 فبراير قد انهارت. وأضافت "تم إرسال فرق البحث والإنقاذ التابعة لنا بسرعة إلى المنطقة وبدأت في العمل".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس البلدية المحلي محمد سينار قوله إن أب وابنته حوصرا بعد أن دخلا مبنى متضررا للحصول على متعلقاتهما. وأظهرت لقطات تلفزيونية الرجل وهو يُنقل على نقالة في سيارة إسعاف، بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول الاتصال بابنته داخل المبنى المتضرر.

وسعت السلطات التركية التحقيق الجنائي في الأفراد المسؤولين عن المباني التي دمرها الزلزال المميت الذي خلف الملايين من دون منازل.

وسجلت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) ما يقرب من 10000 هزة ارتدادية بعد زلزال 6 فبراير. وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، يُعتقد أن حوالي 173 ألف مبنى قد لحقت بها أضرار.

انتقدت وسائل الإعلام التركية المطورين جهاراً لاستخدامهم مواد رديئة وعدم الامتثال لقوانين البناء.

وكان الرئيس إردوغان كشف عن خطط لإعادة بناء 270 ألف منزل في الأقاليم المدمرة في غضون عام واحد.