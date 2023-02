بوتين "واثق من النصر في حرب الاستنزاف" والمعارضة البيلاروسية تتبنى عملية عسكرية نادرة في بيلاروس

أكدت المعارضة البيلاروسية في المنفى الأحد أنه جرى تدمير طائرة روسية في مهبط طائرات قرب مينسك في ما وصفته بـ"أنجح عملية تخريب" منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وقال فراناك فياكوركا، أحد المستشارين الرئيسيين للمعارضة البيلاروسية البارزة سفيتلانا تيخانوفسكايا، عبر تويتر إن "أنصارا (...) أكدوا نجاح عملية خاصة تهدف إلى تفجير طائرة روسية نادرة في مهبط طائرات ماتشوليشي قرب مينسك".

وأضاف فياكوركا أن "بيلاروسيّان نفذا العملية" باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكدا أنهما "غادرا البلاد وهما بأمان".

ولم يحدد طراز الطائرة الروسية المستهدفة، لكنه قال إن تكلفتها بلغت 330 مليون يورو. وبحسب وسائل إعلام مقربة من المعارضة، فإن الطائرة المستهدفة من طراز إيه-50 ومخصصة لأغراض الاستطلاع والقيادة.

It is reported that a Russian military plane AWACS A-50 was blown up at Machulishchy military airfield in Belarus - BYPOL.



It also reports that the plane was seriously damaged and won't fly anywhere soon.



Work of partisans and sabotage groups will activate in Belarus and Russia pic.twitter.com/frwMMMoUxF