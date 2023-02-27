بوتين "واثق من النصر في حرب الاستنزاف" والمعارضة البيلاروسية تتبنى عملية عسكرية نادرة في بيلاروس

بوتين "واثق من النصر في حرب الاستنزاف" والمعارضة البيلاروسية تتبنى عملية عسكرية نادرة في بيلاروسمحادثة
أبرز المستجدات من أوكرانيا:
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: بوتين واثق من تحقيق النصر في معركة استنزاف
قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (C.I.A) وليام بيرنز في مقابلة الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يواجه جيشه صعوبات في أوكرانيا، يعلم بأنه لا يستطيع راهناً كسب الحرب، لكنه واثق بأنه سيحقق نصراً نهائياً عبر الاستنزاف.
وقال بيرنز لشبكة سي بي إس "في رأيي أن بوتين يعتقد اليوم أنه لا يستطيع الانتصار فوراً، لكنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالخسارة". وأضاف "في هذه اللحظة، أعتقد ان بوتين عازم فعلاً" و"واثق جداً بقدرته على استنزاف أوكرانيا".
وتابع بيرنز، السفير الأمريكي السابق في موسكو، أن الرئيس الروسي "يواصل" حربه بدل السعي إلى مخرج، موضحاً أن لقاءه في تشرين الثاني/نوفمبر في تركيا مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين كان "محبطاً".
وأورد أنه شهد "شكلاً من التهور والتعالي المفرط" لدى مدير الاستخبارات الخارجية الروسي، لافتاً إلى أنه التقاه فقط لتحذيره من أي استخدام للسلاح النووي وليس من أجل مفاوضات "يقرر الأوكرانيون" نقطة انطلاقها.
الكرملين يصف عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على موسكو بأنها "عبثية"
وصف الكرملين الاثنين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد عام من بدء هجومه في أوكرانيا والتي استهدفت 121 فردًا وكيانًا، بأنها "عبثية".
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "كل هذا عبثي. يمكننا أن نرى أنهم يخضعون أي شخص لعقوبات ... لمجرد إعداد قوائم جديدة"، مع تأكيده أن هذه الإجراءات "لن تؤثر" على المستهدفين بها.
زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة في الجيش الأوكراني
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مرسوم مقتضب نشر يوم الأحد، ونقلته رويترز ، إقالة قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه.
وإقالة الجنرال إدوارد ميخائيلوفيتش موسكالوف، الذي كان قد خدم في منصب الإشراف على المعارك في منطقة الدونباس منذ آذار-مارس الماضي، هي الأحدث في سلسلة من التغييرات في القيادة الأوكرانية منذ بدء الغزو العسكري الروسي قبل عام تقريباً .
مؤخراً، أقيل العديد من المسؤولين الأوكرانيين البارزين أو استقالوا الشهر الماضي بينما فتح زيلينسكي حرباً جديدة على الفساد.
ومن غير الواضح بعد سبب إقالة زيلينسكي لموسكالوف لأن الرئاسة الأوكرانية تقديم أي سبب في المرسوم المكون من سطر واحد والذي نُشر على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني.
Joint forces commander Moskalev has been dismissed from his post, President Zelenskyi announced in a decree yesterday. Zelenskyi did not provide an explanation for Moskalov's dismissal, but it's the latest in a long line of recent leadership changes made by his administration. pic.twitter.com/Hr4wSxDEf6— Hari _ EST (@victorc12086207) February 27, 2023
الكرملين رداً على المقترح الصيني لإنهاء الحرب: ظروف السلام غير متوفرة حالياً
قال الكرملين الإثنين إن الخطة التي اقترحتها الصين الأسبوع الماضي لتسوية النزاع في أوكرانيا "تستحق الاهتمام"، لكن الظروف اللازمة لحل سلمي غير مستوفاة "في الوقت الراهن". وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إننا ننظر في خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير.. إنها عملية طويلة. في الوقت الراهن، لا نرى الظروف التي من شأنها أن تضع هذه القضية على مسار سلمي.. العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) مستمرة".
أما بشأن العقوبات الأوروبية على موسكو، قال بيسكوف المتحدث "كل هذا عبثي. يمكننا أن نرى أنهم يخضعون أي شخص لعقوبات... لمجرد إعداد قوائم جديدة"، مع تأكيده أن هذه الإجراءات "لن تؤثر" على المستهدفين بها.
خرج الآلاف من المحتجين في شوارع كل من بروكسل وبرلين خلال عطلة نهاية الأسبوع للتعبير عن معارضتهم لاستمرار الحرب في أوكرانيا ومطالبين حكومتيهم بـ"حل دبلوماسي".
وزير الخارجية: تركيا ستستأنف المحادثات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو في 9 آذار-مارس
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الإثنين إن المحادثات مع السويد وفنلندا فيما يتعلق بعضوية الناتو ستستأنف في 9 آذار-مارس، بعد تأخير في كانون الثاني-يناير في أعقاب احتجاج حرق القرآن.
وقال تشاووش أوغلو إن الاجتماع سيعقد في بروكسل وسيشمل مناقشة تنفيذ المذكرة الموقعة بين البلدين.
الصين: بكين حافظت على تواصل دائم مع موسكو وكييف
قال متحدث باسم الخارجية الصينية الإثنين إن بكين حافظت دائماً على خط مفتوح من التواصل مع جميع أطراف النزاع، بما فيها كييف، مشدداً على أن موقف الصين من "الأزمة الأوكرانية" واضح جداً.
وتستخدم الصين مفردة "الأزمة" للحديث عن الحرب التي تخوضها موسكو على جارتها، الدولة الشيوعية السابقة.
ومؤخراً حذر الحلفاء الغربيون بكين من تزويد روسيا بالأسلحة بعد انتشار تقارير تفيد بأنها سترسل إلى الجيش الروسي طائرات مسيرة وذخيرة ومساعدات استخباراتية.
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم، الإثنين، إنها أسقطت 11 طائرة مسيرة من صنع إيراني استخدمتها روسيا لشن هجوم على البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن عاملاً في قطاع الطاقة قتل في الهجوم الروسي.
Last night, enemy attacked Ukraine with Iran-made Shahed drones.— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 27, 2023
11 of them were shot down.
A @SESU_UA officer was killed in Khmelnytskyi; he was on duty at that time.
مسؤولون أمريكيون يهددون بكين من أن ثمن دعم روسيا بالسلاح سيكون مرتفعاً جداً
تتهم الولايات المتحدة الصين منذ أسبوع بأنّها تخطّط لإمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه بكين. والأسبوع الماضي، نشرت دير شبيغل الألمانية تقريراً يوضح شكل التعاون العسكرية المقبل بين بكين وموسكو.
المعارضة البيلاروسية تؤكد تدمير طائرة روسية في مهبط قرب مينسك
أكدت المعارضة البيلاروسية في المنفى الأحد أنه جرى تدمير طائرة روسية في مهبط طائرات قرب مينسك في ما وصفته بـ"أنجح عملية تخريب" منذ بدء النزاع في أوكرانيا.
وقال فراناك فياكوركا، أحد المستشارين الرئيسيين للمعارضة البيلاروسية البارزة سفيتلانا تيخانوفسكايا، عبر تويتر إن "أنصارا (...) أكدوا نجاح عملية خاصة تهدف إلى تفجير طائرة روسية نادرة في مهبط طائرات ماتشوليشي قرب مينسك".
وأضاف فياكوركا أن "بيلاروسيّان نفذا العملية" باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكدا أنهما "غادرا البلاد وهما بأمان".
ولم يحدد طراز الطائرة الروسية المستهدفة، لكنه قال إن تكلفتها بلغت 330 مليون يورو. وبحسب وسائل إعلام مقربة من المعارضة، فإن الطائرة المستهدفة من طراز إيه-50 ومخصصة لأغراض الاستطلاع والقيادة.
It is reported that a Russian military plane AWACS A-50 was blown up at Machulishchy military airfield in Belarus - BYPOL.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 26, 2023
It also reports that the plane was seriously damaged and won't fly anywhere soon.
Work of partisans and sabotage groups will activate in Belarus and Russia pic.twitter.com/frwMMMoUxF
بدورها، قالت تيخانوفسكايا عبر تويتر "فخورة بكل البيلاروسيين الذين يواصلون مقاومة الاحتلال الروسي الهجين لبيلاروس والنضال من أجل حرية أوكرانيا".
وبيلاروس هي حليف موسكو الأوروبي الوحيد ضد كييف، ورغم أنها لا تشارك بشكل مباشر في الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلا أنها أتاحت استعمال أراضيها لإطلاق الهجوم قبل عام.
وقالت كييف إن موسكو تستخدم أيضاً المطارات البيلاروسية لاستهداف أوكرانيا. وكثّفت روسيا وبيلاروس التدريبات العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة، وأعربت أوكرانيا عن خشيتها من دخول مينسك في النزاع.