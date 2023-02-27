بوتين "واثق من النصر في حرب الاستنزاف" والمعارضة البيلاروسية تتبنى عملية عسكرية نادرة في بيلاروس

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مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: بوتين واثق من تحقيق النصر في معركة استنزاف

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (C.I.A) وليام بيرنز في مقابلة الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يواجه جيشه صعوبات في أوكرانيا، يعلم بأنه لا يستطيع راهناً كسب الحرب، لكنه واثق بأنه سيحقق نصراً نهائياً عبر الاستنزاف.

وقال بيرنز لشبكة سي بي إس "في رأيي أن بوتين يعتقد اليوم أنه لا يستطيع الانتصار فوراً، لكنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالخسارة". وأضاف "في هذه اللحظة، أعتقد ان بوتين عازم فعلاً" و"واثق جداً بقدرته على استنزاف أوكرانيا".

وتابع بيرنز، السفير الأمريكي السابق في موسكو، أن الرئيس الروسي "يواصل" حربه بدل السعي إلى مخرج، موضحاً أن لقاءه في تشرين الثاني/نوفمبر في تركيا مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين كان "محبطاً".

وأورد أنه شهد "شكلاً من التهور والتعالي المفرط" لدى مدير الاستخبارات الخارجية الروسي، لافتاً إلى أنه التقاه فقط لتحذيره من أي استخدام للسلاح النووي وليس من أجل مفاوضات "يقرر الأوكرانيون" نقطة انطلاقها.