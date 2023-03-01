إرتفاع عدد ضحايا غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا إلى 67 شخصاً

أعلنت السلطات الإيطالية يوم الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن تحطم قارب مهاجرين بالقرب من كروتوني في جنوب إيطاليا ارتفع إلى 67 قتيلا، في مأساة تم على اثرها توقيف ثلاثة بشبهة تهريب البشر.

وأضاف مسؤولون إقليميون، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي طفلين آخرين ليرتفع عدد القتلى من القُصّر في مأساة الأحد إلى 16.

كان القارب، الذي تعتقد السلطات أنه كان يحمل ما يصل إلى 200 مهاجر، قد أبحر من تركيا وغرق بسبب ارتفاع أمواج البحر قبل فجر يوم الأحد بالقرب من منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لكالابريا.

تم وضع نعوش الضحايا في بالاميلون، المجمع الرياضي في مدينة كروتوني البالغ عدد سكانها حوالى 60 ألف نسمة، ليتمكن الناس من إلقاء تحية الوداع عليهم.

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس الثلاثاء، أنه في إطار التحقيق تم اعتقال ثلاثة يشتبه بانهم مهربون، هم باكستانيان وتركي.

ويشتبه في أنهم تقاضوا حوالى 8000 يورو من كل مهاجر، بحسب وكالة "آكي" الايطالية للأنباء.

أرسلت عدة منظمات غير حكومية، بينها أطباء بلا حدود، فرقاً إلى مكان الحادث لتقديم الرعاية للناجين، ضمنهم أطفال شاهدوا غرق أقاربهم.

وبحسب وزارة الداخلية، وصل نحو 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحراً هذا العام، مقارنة بـ5200 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.