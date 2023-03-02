على متنه رائد فضاء إماراتي.. إطلاق صاروخ فالكون 9 بنجاح نحو محطة الفضاء الدولية

تكللت عملية انفصال المركبة "دراغون" عن صاروخ "فالكون 9" صباح الخميس بنجاح، وانطلق الصاروخ من محطة كينيدي للفضاء، في فلوريدا، باتجاه محطة الفضاء الدولية بعد أن أجلت "ناسا" قبل أيام عملية إطلاقه التي كانت مقررة يوم الإثنين، بسبب خلل يتعلق بسائل الإشعال الخاص بمحركات الصاروخ.

وانطلق صاروخ "فالكون 9" وعلى متنه الأمريكيين ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي. ومن المقرر أن يمضوا فترة 6 أشهر في المدار على متن محطة الفضاء الدولية.

رواد الفضاء الأربعة قبل الانطلاق أ ب

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قبل ساعات في بيان لها، أن مسؤولي الطقس التابعين لمحطة كينيدي تنبأوا بأن الظروف الجوية ستكون مواتية لإطلاق مهمة "سبيس إكس كرو 6" الخميس بنسبة 95%.

وبعد انفصال مركبة دراغون عن صاروخ "فالكون 9"، وجه رائد الفضاء الإماراتي الشكر لوالده ووالدته والقيادة الإماراتية هذا ووجه الشكر لمن درّبه ولشركة "سبيس إكس".

هذه المهمة تعتبر الأطول إلى محطة الفضاء الدولية في تاريخ المهمات التي شاركت فيها الدول العربية.