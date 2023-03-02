كييف تندد بـ"استفزاز متعمد" بعد إعلان روسيا تسلل "مخربين" إوكرانيين إلى أراضيها

كييف تندد بـ"استفزاز متعمد" بعد إعلان روسيا تسلل "مخربين" إوكرانيين إلى أراضيهامحادثة
مع دخولها عامها الثاني، تتصاعد حدة القتال في الحرب الروسية الأوكرانية ومعها التصريحات. ففي الوقت الذي يسعى الغرب فيه إلى تسليح ودعم الجيش الأوكراني، بدأت موسكو تتحدث عن هجمات شنتها كييف داخل الأراضي الروسية، الأمر الذي نفته الأخيرة. لكنه يبقى تطور لم تكن تتخيله روسيا قبل عام، عند بداية اجتياحها لأوكرانيا.
أليكم أبرز التطورات الميدانية والسياسية في الحرب الروسية الأوكرانية
الكرملين يندد ب"هجوم إرهابي" قرب الحدود الروسية الأوكرانية
ندد الكرملين الخميس بـ"هجوم إرهابي" بعدما أكدت السلطات الروسية أنها تتصدى لمجموعة من "المخربين" الأوكرانيين تسللوا إلى منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إننا نتحدث عن هجوم إرهابي، وتم اتخاذ تدابير للقضاء على الإرهابيين"، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى "باستمرار تقارير" حول تطور الوضع".
كييف ترد: هذا "استفزاز متعمد"
نددت الرئاسة الأوكرانية الخميس بما وصفته بأنه "استفزاز متعمد" تمارسه موسكو بعد إعلانها عن تسلل "مخربين" أوكرانيين إلى منطقة حدودية روسية.
وقال ميخالو بودولياك مستشار الرئاسة على تويتر "القصة عن جماعة التخريب الأوكرانية في روسيا هي استفزاز متعمد كلاسيكي. تريد روسيا تخويف سكانها لتبرير" غزوها لأوكرانيا.
دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة"
حذرت روسيا اليوم الخميس في جنيف في خطاب قاطعه العديد من الدبلوماسيين الغربيين من أن التدخل المتزايد للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة لها "عواقب وخيمة".
وفي حديثه أمام مؤتمر نزع السلاح، ندد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بالدول التي تضغط من أجل "التصعيد".
واعتبر الدبلوماسي الروسي أن "أخطر تهديد استراتيجي اليوم يأتي من سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الهادفة إلى زيادة تأجيج الصراع في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها".
لافروف يعلن أن مجموعة العشرين لن تصدر بيانا مشتركا ملقيا اللوم على الغرب
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس إن مجموعة العشرين لن تصدر بيانًا مشتركًا في ختام اجتماعها الوزاري وستصدر الهند المضيفة بدلاً من ذلك ملخصًا، ملقيًا باللوم على الغرب.
وقال لافروف للصحافيين بعد المحادثات في نيودلهي "تم تعطيل إصدار الإعلان وسيصدر وصف لنتيجة المناقشات في الملخص الذي ستتلوه الرئاسة الهندية".
بلينكن يدعو روسيا إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع لمجموعة العشرين الخميس روسيا بتجديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي هذا الشهر.
تنبع مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من اتفاقية أبرمت في 22 أيار/يوليو وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب. ثم جُددت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لأربعة أشهر تنتهي في 18 آذار/مارس.
وقال بلينكن في نيودلهي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين "من الضروري أن تتحدث مجموعة العشرين من أجل تمديد وتوسيع مبادرة الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً".
وقال بلينكن أيضًا وفق فحوى تصريحاته "لقد أبطأت روسيا بشكل متعمد ومنهجي وتيرة عمليات التفتيش، مما أدى إلى تجمع أعداد من السفن التي يمكنها توصيل الغذاء إلى العالم اليوم".
الصين تقول إنها "ستلعب دورًا بناء" في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اليوم في منتدى وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي إن بلاده "ستظل دائمًا إلى جانب السلام، وستعزز بنشاط مفاوضات السلام وستقوم بدور بناء "في الحرب في أوكرانيا.
شولتس: الحلفاء الغربيون يناقشون مع كييف ضمانات أمنية "مستقبلية"
قال المستشار الألماني أولاف شولتس في خطاب أمام البرلمان الخميس إن ألمانيا ودولا حليفة تجري محادثات مع كييف بشأن ضمانات أمنية مستقبلية.
وأوضح شولتس الذي سيستقبله جو بايدن في البيت الأبيض الجمعة "نتحدث مع كييف ودول شريكة أخرى بشأن ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا" تمهيدا لسلام دائم في هذا البلد.
وأضاف "لكنّ هذه الضمانات الأمنية تفترض حتما أن تنجح أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في هذه الحرب" متعهّدا أن تواصل ألمانيا مساعدة أوكرانيا التي غزتها القوات الروسية قبل عام.
كذلك، جدّد شولتس دعوته إلى روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا قائلًا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس منفتحا حاليا على مفاوضات من أجل إنهاء الحرب.
وتساءل شولتس "هل بوتين مستعد حتى... للتفاوض بشأن سلام عادل؟ لا شيء يوحي بذلك في الوقت الحالي".
من جهة ثانية، حضّ المستشار الألماني بكين على عدم إمداد روسيا بالسلاح في حربها هذه، بعدما أفادت واشنطن أن الصين تدرس هذا الاحتمال.
وقال شولتس في كلمته أمام البرلمان "رسالتي إلى بكين واضحة: استخدموا نفوذكم في موسكو للضغط من أجل انسحاب القوات الروسية. ولا تزودوا المعتدي الروسي السلاح".
مقتل 3 أشخاص وجرح 6 آخرين في غارة جوية روسية على مبنى سكني في زابوريجيا
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكني من خمسة طوابق في مدينة بجنوب شرق أوكرانيا يوم الخميس، حسبما ذكرت الشرطة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدة طوابق من المبنى دمرت في الغارة التي تم تنفيذها ليلاً.
وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في بيان إنها أنقذت 11 شخصًا حتى الآن.
نحو 4500 شخص لا زالوا يعيشون في باخموت.. منطقة المعارك الأشد ضراوة
قال رئيس بلدية باخموت أوليكسي ريفا، عبر حسابه على فيسبوك إنه لا يزال نحو 4500 مواطن يعيشون في المدينة.
وأضاف ريفا "هناك معارك ضارية من أجل باخموت. من المؤلم أن نرى ما تفعله قنابل العدو بالمدينة، وما يحولون إليه مجتمعا".
وأكد رئيس البلدية على أن السكان يحصلون على الماء والغذاء الاحتياجات الأخرى مرتين في الأسبوع.
الكرملين: لا نصدق النفي الأوكراني بشنّ هجمات داخل روسيا
قال الكرملين يوم الأربعاء إنه لا يصدق ما قاله مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك بأن كييف لا تشن هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية.
جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد يوم من اتهام مسؤولين روس لأوكرانيا بمحاولة شن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة، وهي الأحدث ضمن عدة محاولات داخل الأراضي الروسية لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عنها.
وقال بودولياك في تغريدة على تويتر في وقت سابق من يوم الأربعاء إن أوكرانيا "لا تشن هجمات على أراضي روسيا الاتحادية"، مضيفا أنها "تشن حربا دفاعية لتحرير كل أراضيها".
الخارجية الأميركية تتوقع إدانة روسيا في اجتماع مجموعة العشرين
قال مسؤول كبير يرافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين الأربعاء إن واشنطن واثقة من أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند سيدين الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المسؤول على متن طائرة بلينكن أثناء توجهه إلى نيودلهي "أعتقد أننا نتوقع أن نرى لغة هناك تعكس استمرار وقوف الغالبية إن لم يكن الغالبية العظمى من مجموعة العشرين ضد الحرب الروسية".