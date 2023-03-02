كييف تندد بـ"استفزاز متعمد" بعد إعلان روسيا تسلل "مخربين" إوكرانيين إلى أراضيها

12:07

دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة"

حذرت روسيا اليوم الخميس في جنيف في خطاب قاطعه العديد من الدبلوماسيين الغربيين من أن التدخل المتزايد للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة لها "عواقب وخيمة".

وفي حديثه أمام مؤتمر نزع السلاح، ندد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بالدول التي تضغط من أجل "التصعيد".

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن "أخطر تهديد استراتيجي اليوم يأتي من سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الهادفة إلى زيادة تأجيج الصراع في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها".