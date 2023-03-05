آلة طباعة سرّية.. شركة إسبانية تعمل على إنتاج جيل جديد من اللحوم البديلة غير الحيوانية

في محاولة لدخول سوق اللحوم البديلة، بدأت شركة "novameat" الإسبانية العمل على جيل جديد من اللحوم المُصنّعة والنباتية بالكامل داخل مصنع تجريبي.

ويشرح الرئيس التنفيذي للشركة جوزيبي سكيونتي أن عمله ليس جديداً، "فالعديد من الشركات الناشئة بدأت بالفعل بتصنيع اللحوم وشرائح الدجاج واللحوم منذ سنوات".

لكنه يقول: "التحدي اليوم هو في إطلاق الجيل الجديد من هذا الاختراع، والمتمثّل بابتكار نسيج مطابق للحوم".

آلة سرّية

وإذا يشير إلى أن ما تتطلع إليه شركته يُعتبر بمثابة "كأس مقدس" لهذه التقنية، يلفت سكيونتي إلى أن "المستهلكين لا يرغبون فقط بتذوق طعم اللحم، بل يريدون تجربة حسية مشابهة لتناول شريحة لحم بقري أو صدر دجاج أو لحم الخنزير"، مشددًا على أن شركته باتت قريبة من هذا الإنجاز.

ولهذا الهدف، بدأت شركة Novameat في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة الأجزاء الدقيقة من اللحوم المصنعة، وكان التحدي بالنسبة لها إيجاد آلة تمكنها من توفير قطع لحوم بشكل سريع يلبي النطاق التجاري، وهو ما تمكنت من القيام به عبر آلة سرّية تخضع لحراسة شديدة بعيداً عن عدسات الكاميرات.

يعتمد الاختراع الجديد على آلة طباعة ثلاثية الأبعاد AP Photo

ويضيف سكيونتي: "بدأنا العمل بطابعة ثلاثية الأبعاد، ولكن في ما بعد، أنشأنا آلة ضخمة خاصة بنا لنتمكن من صناعة قطع لحم ضخمة وبتفاصيل دقيقة وبكميات كبيرة".

ويتكون الدجاج المصنّع من قبل الشركة من بروتين البازلاء وعصير الشمندر والطحالب وزيت دوّار الشمس.

مستقبل اللحوم البديلة

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ازدهر قطاع اللحوم النباتية، واجتذبت مئات الملايين من الدولارات من أصحاب رؤوس الأموال.

لكن الصناعة تعرضت للاضطراب مؤخراً وسط تقارير عن انخفاض المبيعات ومقالات إعلامية تتساءل عما إذا كانت هذه اللحوم مجرد بدعة.

من هنا، يعتبر سكيونتي أن "المنافسة في هذا القطاع أضرت بالإنتاج، لكن هذا طبيعي في عالم الأعمال".

وتعد شركة novameat واحدة من الشركات الناشئة التي تستفيد من زيادة طلب المستهلكين على بدائل لحوم الحيوانات، مدفوعة بالاهتمام بالمزايا الصحية وحماية الحيوانات وتقليل انبعاثات الكربون.

ويشير الخبير في البروتينات البديلة والباحث في جامعة باث كريس براينت: "المنتجات الحيوانية هي من أكبر الأسباب لتغير المناخ والمشاكل البيئية الأخرى".

ويضيف: "بالمقارنة بين المنتجات النباتية والحيوانية، نرى أن الأولى تُنتج غازات الاحتباس الحراري أقل من الثانية بنسبة 98%، كما أنها تستهلك الأراضي الزراعية بنسبة أقل أيضاً".

ويتابع قائلًا: "صناعة اللحوم البديلة تطورت على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث قطعت تكنولوجيا الأغذية قفزات كبيرة إلى الأمام. لقد تحسنت المنتجات المعروضة بشكل كبير وتحسن مذاقها وأصبحت أرخص وأكثر صحة وملاءمة".