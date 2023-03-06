رئيس الوزراء اليوناني يكلّف المحكمة العليا التحقيق في حادث القطار

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه كلّف المحكمة العليا التحقيق في حادث القطار الذي أودى بحياة 57 شخصاً، وأثار غضباً عارماً ومظاهرات في البلاد.

وكان ميتسوتاكيس اعتذر من الشعب اليوناني وذووي الضحايا في خطاب رسمي أمس الأحد.

وكتب في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها بشكل خاص على حسابه على فيسبوك "كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، (بطلب) الصفح".

والأحد اندلعت صدامات عنيفة الأحد بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمّع احتجاجي.

وأضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات وألقوا زجاجات مولوتوف فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل الصوتية في وسط العاصمة اليونانية.