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كوبا

جراء اصطدامها بطيور.. هبوط اضطراري لطائرة في هافانا بعيد إقلاعها

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف- بوينغ 737-700 تابعة لشركة ساوث ويست
صورة من الارشيف- بوينغ 737-700 تابعة لشركة ساوث ويست   -  حقوق النشر  KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

هبطت طائرة اضطرارياً في هافانا الأحد وأُخليت من الركاب عبر المنزلقات بعدما اصطدمت بطيور وظهر دخان في المقصورة، وفق ما أعلنت السلطات الكوبية وشركة الطيران.

وقالت هيئة الطيران الكوبية إن الحادث وقع عند الساعة 12,05 (17,05 ت غ) بعيد إقلاع طائرة بوينغ 737 التابعة لشركة طيران ساوث ويست الأميركية والتي كانت متّجهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة.

وأضافت أنه "بحسب الآلية المعمول بها، سُمح للطائرة بالهبوط في هافانا. أُجلي الركاب وهم بحال جيّدة". وفتحت الهيئة تحقيقاً في الحادث.

من جانبها، أعلنت شركة ساوث ويست أن طيوراً اصطدمت بأحد المحرّكات وكذلك بمقدّمة الطائرة التي كانت تقلّ 147 راكباً وطاقماً من ستة أفراد.

وأوضحت الشركة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أن "الطيارين عادا بأمان إلى هافانا حيث أُجلي الركاب من الطائرة عبر المنزلقات بسبب دخان في المقصورة".

وأضافت أن طائرة أخرى ستنقل الركاب إلى فورت لودرديل.

المصادر الإضافية • ا ف ب