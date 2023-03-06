شاهد: قوات حكومة الوحدة الوطنية الليبية تجري تدريبات عسكرية

أجرت قوات حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، فتدريبات عسكرية في بلدة ترهونة الغربية. وقاد هذه التدريبات اللواء الفيتوري غريبيل القائد العام للقوات البرية.

وصرح غريبيل قائلا: "بدأنا بتدريب كتائب المدفعية وكتائب المشاة وكتائب الدبابات ، واستغرقت فترة التدريب ستة أشهر، ثم نفذنا الرماية الفنية في ميدان الرماية جنوب مدينة زليتن".

وأكد اللواء نجاح هذه التمارين العسكرية قائلا: "الحمد لله تم التمرين بداية من المدفعية والمشاة والدبابات... كما شاركت القوات الجوية والقوات الخاصة. كل الوحدات كانت حاضرة وتم تنفيذ التدريبات في أعلى مستوى للاستعداد للمعركة ".

يسيطر انعدام الأمن على ليبيا منذ أن أطاحت الانتفاضة -التي دعمتها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)- بالعقيد معمر القذافي وقتله في عام 2011. وتتنافس حكومتان حاليًا على السلطة، حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، والأخرى في مدينة سرت.

وكان عقد منذ شهر في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) أول لقاء معلن بين فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المدعومة من مجلس النواب، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين أكدت حكومة الوحدة الوطنية -المعترف بها دوليا- أنها مستعدة لتأمين الانتخابات.