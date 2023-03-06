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أوكرانيا
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أنباء عن انسحاب محدود للجيش الأوكراني من بخموت وشويغو يزور ماريوبول التي دام حصارها شهوراً

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بقلم:  يورونيوز
AP Photo/Libkos
AP Photo/Libkos   -  حقوق النشر  LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا: 

07:55

المعهد الأمريكي لدراسة الحرب: القوات الأوكرانية قد تكون بدأت تنفيذ انسحاب محدود من بخموت

قال المعهد الأمريكي لدراسة الحرب إن القوات الأوكرانية قد تكون بدأت حقاً عملية "انسحاب محدودة" من مدينة بخموت في الدونباس، حيث تقاتل قوات مجموعة فاغنر لتطويقها بشكل كامل منذ أسابيع. 

ومع أن المعهد الذي يتابع الحرب منذ أيامها الأولى يقول إنه لا يزال من الباكر معرفة جميع المخطاطات الأوكرانية، فهو يرجح أن تكون قوات الجيش الأوكراني بصدد تنفيذ انسحاب بطيء يستهدف استنزاف القوات الروسية المهاجمة. 

ويستبعد المعهد أن تتمكن القوات الروسية من احتلال المدينة بسرعة، خصوصاً وأن الاشتباكات في المدن صعبة وهذا ما ثبت في أماكن أخرى خلال الحرب أبرزها مدينة ماريوبول الجنوبية على بحر آزوف. 

08:27

أشار ترامب إلى أن هناك "انسجاماً كبيراً" بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن الأخير سيستمع إليه.

08:16

إنذار من ضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا 

08:05

قالت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زار مدينة ماريوبول الواقعة على ساحل بحر آزوف التي استولت عليها القوات الروسية العام الماضي بعد حصار استمر لشهور.

08:02

الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً تقريباً

قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها اليومية حول الحرب في أوكرانيا إن الجيش الروسي يعيد تسليح قواته بدبابات تي-62 سوفياتية الصنع، التي أدخلت الخدمة العسكرية عام 1954. 

ولدى روسيا آلاف الدبابات المتروكة في مستودعات [وأحياناً في الهواء الطلق] كإرث عسكري من الاتحاد السوفياتي. 

وقالت الوزارة البريطانية إن هناك "احتمالاً واقعياً" بأن يتم تزويد الجيش بتلك الدبابات التي يبلغ عمرها 60 عاماً خصوصاً جيش دبابات الحرس الأول [كتيبة دبابات تابعة للقوات البرية في الجيش الروسي]، والذي كان من المتوقع أن يتلقى الجيل الأحدث من دبابة القتال الرئيسية أرماتا من عام 2021.

وقالت الوزارة إنه تم سحب ما يقرب من 800 دبابة من هذا النوع منذ عام 2022 وتم تعديلها للاستخدام في النزاع ولكنها لا تزال تفتقد إلى ميزات ضرورية حالياً أبرزها الدروع التفاعلية المتفجرة التي تؤمن درعاً لها.

دبابات تي-62 تابعة للجيش الأوكراني [أرشيف]
07:36
كانت روسيا تمتلك أسطولاً هو الأكبر عالمياً من الدبابات قبل بدء الحرب في أوكرانيا في شباط-فبراير الماضي، ولكنّ منظمة أوريكس للاستخبارات المفتوحة [مركز هولندي دفاعي لمراجعة البيانات وتوثيقها] تقول إن موسكو فقدت 1.780 دبابة، وهو نصف العدد الكامل تقريباً.