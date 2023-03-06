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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: هجوم وأعمال عنف في "مدينة الشرطة" في أتلانتا الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز
معدات بناء تحترق في الموقع المخطط لبناء مركز لتدريب الشرطة بمدينة أتلانتا الأمريكية
معدات بناء تحترق في الموقع المخطط لبناء مركز لتدريب الشرطة بمدينة أتلانتا الأمريكية   -  حقوق النشر  AP Photo

أوقف 35 شخصا على الأقل بعدما تحوّلت تظاهرة ضد منشأة جديدة لتدريب الشرطة في أتلانتا في الولايات المتحدة إلى أعمال عنف مع إلقاء محتجين زجاجات مولوتوف وحجارة على الشرطيين.

وبحسب الشرطة فقد شن "محرّضون عنيفون" هجوما منسّقا في وقت متأخر الأحد ضد عناصر من الشرطة وأحرقوا معدات بناء في موقع المنشأة التي أطلق عليها المعارضون لقب "كوب سيتي" (Cop City) (مدينة الشرطة).

وكان المركز الذي يتم إنشاؤه على 34 هكتارا من الأراضي الحرجية في مقاطعة ديكالب، هدفا لمعارضة قوية ومتصاعدة منذ كشف المسؤولون عن المشروع في العام 2021.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة على مدخل المنشأة، أشخاصا بملابس سوداء يتجمّعون خلف سياج ويرمون حجارة وعبوات ناسفة على الشرطيين الذين كانوا يحاولون إغلاق البوابة.

وقال دارين شيرباوم قائد شرطة أتلانتا في مؤتمر صحافي إنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الشرطة خلال الحادث، وأضاف قوله: "عندما ترمي زجاجات حارقة... على شرطيين، فإن نيتك الوحيدة هي الأذية. هذا ليس احتجاجا. هذا عمل إجرامي". ومن المتوقع حدوث مزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع.

المصادر الإضافية • أ ف ب / أ ب