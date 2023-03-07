فيديو: بعد أن دمرها داعش..أجراس جديدة تزين كنيسة الساعة بالموصل

بعد سنوات من الحرب والإرهاب، تم اليوم تركيب أجراس جديدة في برج كنيسة دير "سيدة الساعة"، كي تعود لتقرع في سماء مدينة الموصل العراقية.

وكانت هذه الكنيسة في قلب الموصل والتي تعتبر من رموز المدينة قد تعرضت للتدمير من قبل تنظيم داعش، قبل أن ينجح الجيش العراقي بإخراجه منها عام 2017.

وشاركت في حفل تدشين أجراس الجديدة للكنيسة المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي، والتي تزور العراق حاليا.

وضمن برنامج خاص أطلق عليه "إحياء روح الموصل"، تعمل اليونسكو حاليا على إعادة إعمار كنائس ومساجد تاريخية ومواقع أثرية أخرى تدمرت في القتال عندما كان تنظيم داعش يتخذ من المدينة عاصمة له ويعيث بها فسادا. ومن هذه المواقع جامع الأغوات وجامع النوري وكنيسة الطاهرة.

وقالت أزولاي في حفل التدشين: "إنه رمز للعودة إلى السلام والارتباط باالتاريخ، لكنه أيضا رمز للأمل في المستقبل". وإلى جانب تاريخها العريق، تعرف الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بتنوعها الثقافي والديني.