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العشرات من الإسرائيليين الأمريكيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب
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شاهد: اعتراضا على الإصلاح القضائي.. عشرات الأمريكيين يتظاهرون أمام سفارة بلادهم في تل أبيب

تجمع عشرات الإسرائيليين من حاملي الجنسية الأمريكية صباح يوم الثلاثاء أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب، مطالبين واشنطن باتخاذ موقف واضح من قانون الإصلاح القضائي الذي يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريره، وتصفه المعارضة بأنه انقلاب قضائي. ووافق البرلمان في قراءة أولى قبل ايام على بندين أساسيين في الإصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لالغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

تجمع عشرات الإسرائيليين من حاملي الجنسية الأمريكية صباح يوم الثلاثاء أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب، مطالبين واشنطن باتخاذ موقف واضح من قانون الإصلاح القضائي الذي يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريره، وتصفه المعارضة بأنه انقلاب قضائي. ووافق البرلمان في قراءة أولى قبل ايام على بندين أساسيين في الإصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لالغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

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