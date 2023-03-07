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الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوماً فقط

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بقلم:  يورونيوز
موقع إطلاق نار في حرم جامعة ولاية ميتشيغان، في إيست لانسينغ، ميشيغان،14 فبراير 2023
موقع إطلاق نار في حرم جامعة ولاية ميتشيغان، في إيست لانسينغ، ميشيغان،14 فبراير 2023   -  حقوق النشر  Brice Tucker/AP

تجاوزت حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة  لغاية يوم الأحد الماضي الـ100 عملية، وفقاً لمنظمة "أرشيف العنف المسلح" (GVA)، الذي يُعرّف إطلاق النار الجماعية بأنه عملية تؤدي إلى إصابة أو مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، ليس بينهم مُطلق النار.

وهذا يعني أن 100 عملية إطلاق نار جماعي حدثت خلال 64 يوماً منذ بداية 2023، أي بمعدل أكثر من حادثة في اليوم الواحد.

وأدى إطلاق النار الجماعي رقم 100 هذا العام إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة شخص آخر في بولينغبروك بولاية إلينوي.

ووفقاً لبيانات "أرشيف العنف المسلح"، لم يسبق أن تجاوزت الولايات المتحدة الـ100 عملية إطلاق نار جماعي حتى 19 آذار/مارس عام 2022 و 22 من الشهر نفسه عام 2021 .

وحصل 52 حادث إطلاق نار جماعي في كانون الثاني/ يناير، و 41 في شباط/ فبراير و 11 لغاية الآن في آذار/ مارس، أي 104 حادثة، وهذه بداية سريعة مقارنة بالسنوات السابقة.

ولقي ما لا يقل عن 7537 شخصاً حتفهم نتيجة لأشكال مختلفة من العنف المسلح في البلاد حتى الآن هذا العام.