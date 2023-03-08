تعرف على أبرز مواد مشروع قانون الهجرة البريطاني المثير للجدل

أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك عن خطتها للحد من الهجرة غير الشرعية إلى البلاد وهو مشروع قرار يواجه العديد من الاتهامات بأنه يتعارض مع قوانين حقوق الانسان البريطانية والدولية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان في مجلس العموم إن الخطة الجديدة ستتخطى "حدود القانون الدولي" وهو ما عرضها لانتقادات كبيرة.

وعبر حوالي 45 ألف مهاجر غير شرعي القنال الإنجليزي لدخول بريطانيا في قوارب صغيرة في عام 2022، حيث طالب معظمهم بحق اللجوء.

كذلك وصل عدد المهاجرين الذين عبروا القنال ما يقرب من 3000 شخص حتى الآن خلال 2023 مع تقديرات بتوقع عبور أكثر من 80 ألف مهاجر بشكل غير شرعي بنهاية العام.

ونقدم لكم أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع القانون المثير للجدل:

يسمح القانون الجديد، في حال الموافقة عليه من قبل البرلمان، لوزارة الداخلية البريطانية بإلقاء القبض على كل من يعبر القنال الإنجليزي فيما عدا القاصرين والمصابين بأمراض خطيرة.

سيحظر القانون على المهاجرين غير الشرعيين التقدم بحق اللجوء إلى بريطانيا.

وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان UK Parliament/Andy Bailey/AP

سيتم ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة آمنة مثل رواندا التي وقعت معها بريطانيا اتفاقية لترحيل المهاجرين، أو إلى الدول التي أتوا في حال عدم وجود خطورة على حياة المهاجر لدى عودته إلى بلده.

يستثني القانون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المصابين بأمراض تمنعهم من السفر أو الأشخاص تحت سن 18 عاماً.

سيحظر القانون على المهاجرين غير الشرعيين دخول بريطانيا مرة أخرى وإلى الأبد

سيتم إنشاء طرق آمنة جديدة لطالبي اللجوء لتقديم طلب لإعادة التوطين في بريطانيا ولكن فقط بعد حل مشكلة القوارب الصغيرة.

سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي ما يعني أن أي مهاجر غير شرعي يصل بريطانيا بعد إعلانه سيكون عرضة للعواقب.

سيتم وضع حد لعدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في بريطانيا على أن يوافق البرلمان على هذا العدد.

غير رادع

في مدينة كاليه الفرنسية على ساحل القنال الإنجليزي، يصل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف بقاع العالم استعداداً للتوجه إلى بريطانيا سعياً إلى تقديم طلبات اللجوء بها.

ويرفض أغلبهم البقاء في فرنسا لشعورهم بأنهم "مكروهون من قبل الفرنسيين" ويدفعهم الأمل في أن البريطانيين سيكونون أثر تقبّلا لهم، مثلما يقول مهاجر غير شرعي سوداني من دارفور عرّف نفسه باسم "عمر".

وأكد عمر أن مشروع القانون الجديد لن يمنعه من تكرار محاولة عبور القنال إلى بريطانيا، مضيفاً أن ذلك سيجعله أكثر تصميماً على دخول المملكة المتحدة.