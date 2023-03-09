انفجارات في كييف بعد ضربات روسية مكثفة استهدفت أنحاء واسعة من أوكرانيا

انفجارات في كييف بعد ضربات روسية مكثفة استهدفت أنحاء واسعة من أوكرانيامحادثة
شنّت القوات الروسية فجر الخميس ضربات مكثّفة على أنحاء واسعة من أوكرانيا شملت خصوصاً منطقتي خاركيف (شرق) وأوديسا (جنوب)، كما دوّت انفجارات في العاصمة كييف لم تتّضح في الحال طبيعتها، بحسب السلطات.
ومنذ أشهر تقصف روسيا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة منشآت وبنى تحتية حيوية في أوكرانيا، ممّا أدّى لحرمان ملايين الأوكرانيين من إمدادات المياه والكهرباء والتدفئة.
وفي كييف، أكّد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح الخميس دويّ "انفجارات في حيّ هولوسييفسكي بالعاصمة. كلّ الأجهزة في طريقها إلى المكان" الواقع في جنوب المدينة.
وكانت الإدارة العسكرية في كييف قالت فجر الخميس إنّ الدفاعات الجوّية تصدّت لأهداف في سماء العاصمة.
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مقتل أربعة مدنيين في منطقة لفيف الأوكرانية
قتل أربعة مدنيين على الأقل في غارة روسية - رجلين وامرأتين - في منطقة لفيف الأوكرانية (غرب) في ساعة مبكرة من صباح الخميس، حسبما أعلن حاكم المنطقة، وسط قصف روسي استهدف عدة أنحاء في أوكرانيا.
محطة زابوريجيا النووية "من دون كهرباء" بعد ضربة روسية (المشغل الأوكراني)
انقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا في أعقاب ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في البلد محذرا من مخاطر وقوع حادث.
وأفادت شركة إنيرغاتوم في بيان أن "خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية المحتلة وشبكة الكهرباء الأوكرانية قطع بسبب هجمات صاروخية" روسية.
وتابعت "انتقلت المحطة حاليا ... إلى نظام انقطاع شامل للمرة السادسة منذ احتلالها" مشيرة إلى وقف "محركات الوحدتين 5 و6".
وأوضحت الشركة أنه تم تشغيل 18 مولدا للطوارئ تعمل على الديزل لضمان حد أدنى من التغذية للمحطة مضيفة "هناك كمية من الوقود تكفي لعشرة أيام، بدأ العد العكسي".
وحذرت بأنه "إذا لم يكن من الممكن معاودة التغذية الكهربائية الخارجية للمحطة، قد يحصل حادث تكون له عواقب إشعاعية في العالم بأسره".
ضربات مكثّفة تستهدف منطقتي خاركيف وأوديسا في أوكرانيا
استهدفت ضربات مكثّفة منطقتي خاركيف وأوديسا الواقعتين في شرق أوكرانيا وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات المحلّية الخميس.
ومنذ أشهر تقصف روسيا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة منشآت وبنى تحتية حيوية في أوكرانيا، ممّا أدّى لحرمان ملايين الأوكرانيين من إمدادات المياه والكهرباء والتدفئة.
وقال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "العدو شنّ نحو 15 ضربة على مدينة خاركيف ومنطقتها".
وأضاف أنّ "المحتلّين يستهدفون مجدّداً بنى تحتية حيوية".
ولفت الحاكم إلى أنّه "وفقاً للمعلومات الأولية، فقد أصيب مبنى سكني خاص في منطقة خاركيف".
زيلينسكي يدعو رئيس مجلس النواب الأميركي لزيارة كييف
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء لزيارة كييف، في خطوة تأتي وسط تزايد التململ في صفوف المحافظين في واشنطن إزاء ما تنفقه بلادهم لمساعدة حليفتها في التصدّي للغزو الروسي.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، قال زيلينسكي "يجب أن يأتي مكارثي إلى هنا ليرى كيف نعمل، وما الذي يحدث، وما الذي فعلته الحرب، وما الذي يقاتل من أجله الناس الآن ومن يقاتلون. وبعد ذلك فقط تتخذ قرارك".
وبثّت الشبكة الإخبارية الأميركية مقتطفات من هذه المقابلة قبل ساعات من موعد بثّها كاملة مساء الأربعاء.
ومكارثي الذي يتزعّم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب هو ثالث أهم شخصية في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبة الرئيس.
وأضاف الرئيس الأوكراني "أعتقد أنّ رئيس مجلس النواب مكارثي لم يزر كييف أو أوكرانيا أبداً، وأعتقد أنّ مثل هكذا زيارة قد تساعده".
لكنّ مكارثي الذي انتُخب بشقّ الأنفس في كانون الثاني/يناير، قال للشبكة الإخبارية نفسها إنّه ليس بحاجة للذهاب إلى أوكرانيا لكي يفهم حقيقة الوضع فيها.
حلف الناتو يحذر: مدينة باخموت قد تسقط "في الأيام المقبلة"
حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء من أن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا قد تسقط "في الأيام المقبلة" بعد أشهر من المعارك الشرسة فيها.
وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في ستوكهولم "لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في الأيام المقبلة".
مجموعة فاغنر تقول إنها سيطرت على "الجزء الشرقي" بأكمله من باخموت
أعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة الروسية الأربعاء أن قواته استولت على "الجزء الشرقي بأكمله" من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا.
وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي إن "وحدات فاغنر استولت على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا".
مديرة الاستخبارات الأميركية: روسيا لن تحقق مكاسب كبرى في أوكرانيا في 2023
استبعدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز الأربعاء أن يتمكّن الجيش الروسي من مواصلة القتال على المستوى الحالي في أوكرانيا، وقالت إنه من غير المرجّح أن يسيطر على مزيد من الأراضي الاستراتيجية هذا العام.
وقالت هاينز خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إنه بعد نكسات كبرى وخسائر فادحة في ساحات المعارك "لا نتوقّع أن يستعيد الجيش الروسي بالشكل الكافي هذا العام قدرته على تحقيق مكاسب ميدانية كبرى".
لكن مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعتبر على الأرجح أن الوقت يعمل لصالحه".
وقالت إن بوتين يعتقد على الأرجح أن إطالة أمد الحرب مع وقف متقطّع للقتال "قد يكون أفضل ما تبقى له من مسارات لكي يحمي في نهاية المطاف المصالح الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا".
وفي جلسة حول مجمل وجهات النظر في أجهزة الاستخبارات الأميركية، قالت هاينز إن بوتين بعد مرور عام على بدء غزوه أوكرانيا وإخفاقه في تحقيق الأهداف الرئيسية للعملية، بات على الأرجح اكثر إدراكا لمحدودية قدرات قواته.
وأشارت هاينز إلى أن القدرات العسكرية لموسكو باتت مقيّدة بشكل كبير من جراء خسارة العديد ونضوب الأسلحة، وأيضا القيود التجارية والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وقالت هاينز أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إن تركيز بوتين "يبدو منصبّا حاليّا على تحقيق أهداف عسكرية أكثر تواضعا".
وتابعت "إن لم تطلق روسيا تعبئة إلزامية وتؤمن إمدادات ذخيرة كبيرة من طرف ثالث، ستزداد صعوبة حفاظها حتى على المستوى الحالي من العمليات الهجومية".
وأشارت إلى أن القوات الروسية "قد تتحوّل بالكامل" من جراء ذلك إلى الاكتفاء بالحفاظ على مواقعها والدفاع عن الأراضي التي تحتلها حاليا.