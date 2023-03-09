انفجارات في كييف بعد ضربات روسية مكثفة استهدفت أنحاء واسعة من أوكرانيا

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محطة زابوريجيا النووية "من دون كهرباء" بعد ضربة روسية (المشغل الأوكراني)

انقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا في أعقاب ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في البلد محذرا من مخاطر وقوع حادث.

وأفادت شركة إنيرغاتوم في بيان أن "خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية المحتلة وشبكة الكهرباء الأوكرانية قطع بسبب هجمات صاروخية" روسية.

وتابعت "انتقلت المحطة حاليا ... إلى نظام انقطاع شامل للمرة السادسة منذ احتلالها" مشيرة إلى وقف "محركات الوحدتين 5 و6".

وأوضحت الشركة أنه تم تشغيل 18 مولدا للطوارئ تعمل على الديزل لضمان حد أدنى من التغذية للمحطة مضيفة "هناك كمية من الوقود تكفي لعشرة أيام، بدأ العد العكسي".

وحذرت بأنه "إذا لم يكن من الممكن معاودة التغذية الكهربائية الخارجية للمحطة، قد يحصل حادث تكون له عواقب إشعاعية في العالم بأسره".