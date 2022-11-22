يوجين لويس.. سويسري متقاعد اختار الإقامة في موريشيوس ليكتشف ولعه بالطبخ وينطلق في رحلة جديدة

يوجين لويس روثين متقاعد سويسري يعيش في موريشيوس. عندما تقاعد في ربيع عام 2021 تذكر "الإجازة الجميلة" التي قضاها مع زوجته على الجزيرة في عام 2019 ،وقرر الاثنان الانتقال إلى موريشيوس بعد فترة وجيزة.

اختار الزوجان الإقامة في منطقة "بلاك ريفر" على الجانب الغربي من الجزيرة وكانا يتمتعان بالمزايا الموجودة هناك حيث قال يوجين ليورونيوز "كمتقاعد، أعتقد أنها (الجزيرة) ممتعة للغاية لأن كل شيء قريب جدًا.. لديك الجبال وشاطئ البحر".

بصرف النظر عن المرافق المتوفرة بالمكان مثل قاعة الرياضة والمنتجع الصحي، يستغل يوجين وزوجته وقت فراغهما لزيارة العديد من الشواطئ التي تقع على مسافة قريبة من مكان إقامتهما.

ويقول يوجين " تتنزه العائلات على الشاطئ وهي تستمع للموسيقى. في بعض الأحيان يدعوننا للانضمام إليهم والرقص معهم.. هذا مبهج للغاية".

في السنوات الأخيرة قبل تقاعده أصبح يوجين يعاني من التوتر واختار الطبخ كهواية للاسترخاء.

تطور شغف الطبخ معه بعد التقاعد حيث بات لديه المزيد من الوقت لتجربة مجموعة واسعة من المكونات والتوابل على الجزيرة.

ويقول "هناك الكثير من المتاجر المتخصصة هنا ... الإيطالية والفرنسية والألمانية، وهي موزعة في جميع أنحاء الجزيرة".

ألهم المطبخ المحلي في الجزيرة يوجين لتجربة أذواق جديدة وقد قام بالفعل بدمجها في طبخه ويقول "لقد وسعت أفقى بالمأكولات المحلية هنا…الآن أعد طبق الكريول السويسري بلمستي الخاصة".

بعد أن تلقى مؤخرًا عرضًا للطهي في فندق محلي، يفكر يوجين في اتخاذ خطوة أخرى نحو شغفه والعودة إلى عالم الشغل لكن من باب الطبخ في جزيرة موريشيوس.