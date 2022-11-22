وفاة الملحن ومصمم الاستعراضات اللبناني روميو لحود عن 92 عاما

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الملحن ومصمم الاستعراضات والكاتب روميو لحود توفي عن عمر ناهز 92 عاما يوم الثلاثاء، الذي يصادف أيضا ذكرى الاستقلال في لبنان. ونعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الفقيد في بيان جاء فيه "أغمض روميو عينيه في ذكرى الاستقلال، وقلبه مثقل بالحزن، على وطن أبدع في الإضاءة على تراثه، فكان أغنيته الدائمة كلمة، لحنا، صوتا، أداء، ومسرح إبداعاته، متألقا، أنيقا، في الزمن الجميل الذي نستعيده في الذاكرة صورا زاهية، هيهات أن تتكرر".

وتابعت "بدأ في مهرجانات بعلبك سنة 1963 مع صباح وأطلق عصام رجي وطوني حنا وإيلي شويري وغسان صليبا وسلوى القطريب.. رحل في يوم استقلال لبنان الذي حمله على مسارح عالمية مثل الاوليمبيا وغيرها". ووصفه بعض الذين علّقوا على رحيله في ذكرى استقلال لبنان بأنه "عملاق الفن اللبناني" و"عبقري الأغنية اللبنانية" و"أحد أعمدة بعلبك" التي ارتبط اسمه منذ العام 1964 بـ"الليالي اللبنانية" في مهرجاناتها الدولية.

كما نعاه عدد من الفنانين والشخصيات العامة اللبنانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل المغنية إليسا والمغني سعد رمضان والمذيع التلفزيوني نيشان والمغنية كارول سماحة. وكتبت الإعلامية جيزال خوري على تويتر "رحل روميو لحود، رائد المسرح الغنائي في لبنان. صانع النجوم ورفيقهم".

ونشر نجل شقيقته الممثل عصام مرعب صورة للراحل على حسابه عبر انستغرام أرفقها بتعليق بالإنكليزية جاء فيه: "ارقد بسلام يا أبي الثاني وخالي وموجّهي...ارقد بسلام أيها الأسطورة. ارقد بسلام روميو لحود. أحبك".

وشاركت النجمة الراحلة صباح في أعمال للحود، منها في بعلبك وفي مسرح "أولمبيا" في باريس، فيما أطلق لحود النجمة الراحلة سلوى القطريب في مطلع سبعينات القرن العشرين.

ولد لحود في يناير كانون الثاني 1930 في بلدة حبالين بقضاء جبيل وعمل خلال مشواره على إحياء الفلكلور اللبناني وتطويره من خلال العروض المسرحية والرقصات الاستعراضية التي ما زالت مطبوعة في ذاكرة الجمهور. حصل على وسام الأرز الوطني برتبة ضابط عام 1995، وكرّمته لجنة مهرجانات بعلبك عام 2017 من خلال حفلة استعادية لاعماله بأصوات فنانين شباب، كما نال التكريم من مهرجانات ومؤسسات دولية.