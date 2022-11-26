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أخبار ثقافية

شاهد: كنيسة المهد في بيت لحم تطلق موسم الاحتفال بأعياد الميلاد

عروض الكشافة الفلسطينية خارج كنيسة المهد، مكان ميلاد المسيح في بيت لحم. 2022/11/26
عروض الكشافة الفلسطينية خارج كنيسة المهد، مكان ميلاد المسيح في بيت لحم. 2022/11/26   -   حقوق النشر  حازم بدر/أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

سار أفراد الكشافة الفلسطينية في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وهم يعزفون الموسيقى، فيما ترأس الأب فرنشيسكو باتون صلاة خاصة في كنيسة المهد، لإطلاق موسم احتفالات أعياد الميلاد الذي يطل هذا العام تحت عنوان "روح الميلاد تجمعنا".

وسيتم يوم السبت المقبل وبمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إضاءة شجرة عيد الميلاد التي نصبت بوسط ساحة كنيسة المهد ويصل ارتفاعها أكثر من 15 مترا.

ومن المتوقع أن يتوافد مئات المواطنين إلى المكان للمشاركة في إضاءة شجرة الميلاد، ومن بينهم العديد من المسؤولين الفلسطينيين إضافة إلى شخصيات أوروبية وفرق فنية قادمة من مالطا وجنوب إفريقيا وفرنسا بحسب ما ذكرته البلدية.