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أخبار أوروبا

وكالة الفضاء الأوروبية تكشف عن الدفعة الجديدة من رواد الفضاء وتعلن ميزانيتها

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بقلم:  يورونيوز
رائد الفضاء الفرنسي الأشهر توما بيسكيه متوسطاً زميليه رائدة الفضاء صوفي أدنو وأرنو بروست خلال الكشف عن البلدلة الجديدة
رائد الفضاء الفرنسي الأشهر توما بيسكيه متوسطاً زميليه رائدة الفضاء صوفي أدنو وأرنو بروست خلال الكشف عن البلدلة الجديدة   -   حقوق النشر  Joël SAGET / AFP

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الأربعاء في باريس أن الدفعة الجديدة من المتخرّجين رواد فضاء تضم ثلاثة رجال وامرأتين من خمس دول أوروبية.

وهذه الدفعة التي اختيرت من نحو 23 ألف مرشح، تخلف دفعة العام 2009 التي أثارت حماسة لمغامرة الفضاء بين الشباب الأوروبي. وكانت دفعة العام 2009 تضم ستة رواد فضاء من بينهم امرأة واحدة هي الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي.

وأعلنت دفعة العام 2022 الأربعاء في باريس، وهو اليوم الأخير من الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية البالغ عددها 22 بلداً، وتضم خمسة أشخاص هم البريطانية روزماري كوغن والفرنسية صوفي أدنو والإسباني بابلو ألفاريس فرنانديس والبلجيكي رافايل لييجوا والسويسري ماركو ألان سيبر.

وخلال الاجتماع، أعلنت الوكالة أيضا ميزانية تقارب 17 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة.

وبعد مفاوضات شاقة، أقرّت الدول الأعضاء الـ22 التي اجتمعت لمدة يومين في باريس، ميزانية مقدارها 16.9 مليار يورو، بزيادة 17 % مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.

المصادر الإضافية • وكالات