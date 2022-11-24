English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أخبار أوروبا

شاهد: أوكرانيا تطلق سراح 50 جنديا روسيا في تبادل جديد للأسرى مع موسكو

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا   -   حقوق النشر  AP Photo

قال مسؤولون من أوكرانيا وروسيا يوم الخميس إن الدولتين نفذتا أحدث عملية لتبادل الأسرى في الحرب بتسليم كل جانب 50 أسيرا للطرف الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أفرجت عن 50 جنديا روسيا كانوا رهن الأسر لديها.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تيليجرام إن أوكرانيا تسلمت 48 جنديا وضابطين من روسيا من بينهم جنود من البحرية والمشاة وحرس الحدود ومقاتلين محليين.

وتابع قائلا "تمكنا من استعادة 19 مدافعا عن ماريوبول... إضافة إلى 15 أسيرا من محطة تشرنوبيل النووية وسبعة من جزيرة زميني (الأفعى)".

وفي وقت سابق، قال دينيس بوشلين، وهو رئيس جزء من منطقة دونيتسك الأوكرانية يخضع للسيطرة الروسية ومدعوم من موسكو، إن تبادلا للأسرى مع كييف يجري بما يشمل 50 أسيرا من كل طرف.

وتبادلت كييف وموسكو حتى الآن أكثر من ألف أسير منذ بدء الصراع في فبراير شباط.

المصادر الإضافية • وكالات