شاهد | الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في إسبانيا ضد الحكومة

تظاهر الآلاف من أنصار حزب "فوكس" (Vox) اليميني المتطرف في عدة مدن إسبانية بينها مدريد، احتجاجاً على حكومة بيدرو سانشيز اليسارية، التي وصوفها بحكومة "الخيانة وانعدام الأمن والخراب".

وسط صيحات "إرحل يا سانشيز!" تجمع 25 الف شخص وفقاً للشرطة وسط العاصمة الإسبانية في ساحة كولون التي تم اختيارها للعلم الإسباني الضخم الذي يرفرف فيها حيث لوح كثيرون بالعلم الوطني.

وقال سانتياغو أباسكال زعيم فوكس خلال خطابه "لدينا حكومة تحكم ضد شعبها وتخفض أحكام السجن للجرائم المرتكبة وتنزع سلاح الشرطة".

وكان الزعيم السياسي يشير إلى الإلغاء المرتقب لما يعرف في إسبانيا بـ"جريمة الفتنة"، التي أدين بها تسعة قادة انفصاليين كتالونيين لدورهم في محاولة انفصال منطقتهم عام 2017 في شمال شرق البلاد.

وسيشجع تعديل قانون العقوبات المرتقب بحلول نهاية العام وفقاً للمعارضة من اليمين واليمين المتطرف، محاولات جديدة للانفصال في كتالونيا خصوصاً وأن كان سيعاقب عليها بأحكام أقل صرامة.

كما أشار سانتياغو أباسكال إلى "مضاعفة الاعتداءات الجنسية منذ وصول سانشيز إلى السلطة ووزيرة مجنونة تضع قانوناً بمباركة الحكومة واليسار السياسي والإعلامي ليتمكن المغتصبون والمعتدون جنسياً على الاطفال في النهاية من الخروج من السجن".

وهذا تعديل سيكون له أثر ضار لأنه سيسمح بإخراج بعض المحكومين من السجن بتخفيف عقوباتهم.

وفي الساحة نفسها حشد اليمين واليمين المتطرف في شباط/فبراير 2019 ثم في حزيران/يونيو 2021، آلاف الأشخاص للتنديد بحوار الحكومة مع الانفصاليين الكتالونيين.

وأجبرت الحكومة التي لا تحظى بالغالبية في البرلمان، منذ تشكيلها، غير مرة على إجراء مفاوضات متواصلة مع الانفصاليين الكتالونيين أو الباسك لضمان دعمهم.