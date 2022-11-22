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تكنولوجيا الأعمال

خطط فرنسية ألمانية إيطالية لبرنامج أوروبي لمنصات الإطلاق للفضاء

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صاروخ أريان الأوروبي أثناء عملية الإطلاق من قاعدة في غويانا الفرنسية
صاروخ أريان الأوروبي أثناء عملية الإطلاق من قاعدة في غويانا الفرنسية   -   حقوق النشر  AP/AP

أعلنت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا يوم الثلاثاء تفاصيل خطط وتمويل، للمضي قدما في برنامج أوروبي لمنصات الإطلاق للفضاء في الوقت الذي تهدف فيه أوروبا إلى اللحاق بالولايات المتحدة والصين في هذا المجال.

وأعلنت الدول الثلاث أن التمويل العام سيتم تخصيصه من خلال عقود، تصدرها وكالة الفضاء الأوروبية لمزود خدمة الإطلاق ونظام الإطلاق الأولي والهيئات الصناعية الرئيسية.

وتتوقع شركة "أريان سبيس" الأوروبية إطلاق صاروخها الأول من طراز "أريان 6" بحلول نهاية الربع الأخير من 2023، لكن الأمر سيستغرق حتى عام 2026 حتى تصل للمعدل الكامل الذي يتراوح بين تسعة و11 في العام، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة الأسبوع الماضي.

"أريان سبيس" هي شركة أوروبية منافسة لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك. ويمتلك مشروع مشترك بين "إيرباص" و"سافران" حصة الأغلبية في "أريان سبيس". ولدى "أريان سبيس" حجوزات لإجمالي 29 عملية إطلاق لبرنامج "أريان 6" المتأخر، 18 منها لمشروع تابع لشركة "أمازون" التي تسعى لتوسيع نشر الإنترنت عريض النطاق.

المصادر الإضافية • رويترز