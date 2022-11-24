شركة تنجح في استرداد 740 مليون دولار في أصول مشفرة بعد إفلاس "إف تي إكس"

قالت الشركة "بيت غو" BitGo التي كُلفت بمهمة إغلاق بورصة شركة العملات المشفرة "إف تي إكس"، إنها تمكنت من استعادة أصول بقيمة 740 مليون دولار حتى الآن، وهذا ليس إلا جزءاً صغيراً من مليارات الدولارات التي فقدتها شركة العملات المشفرة.

وكُشف عن هذه المبالغ الأربعاء في وثائق قضائية قدمتها "إف تي إكس"، التي كلّفت شركة BitGo لاستعادة الأصول، بعد ساعات من إعلانها الإفلاس بتاريخ الحادي عشر من تشرين الثاني-نوفمبر.

وهناك خشية لدى عملاء شركة "إف تي إكس" من ألا يحصلوا على أموالهم مجدداً.

وكانت "إف تي إكس" انهارت وأعلنت إفلاسها لأن مؤسسها والمدير التنفيذي السابق لها، سام بانكمان-فريد، إضافة إلى مساعدين، استخدموا أصول عملاء لمراهنات في شركة Alameda Reasearch التجارية، ذات الصلة الوثيقة بـ"إف تي إكس". وذكرت تقارير أمريكية أن بانكمان-فريد كان بحاجة إلى 8 مليارات دولار من أجل إصلاح ميزانية الشركة المتعثرة.

وظهر مبلغ 740 مليون دولار في وثيقة تعود إلى 16 تشرين الثاني-نوفمبر ما يعني أن مبلغ الأصول المستعادة قد يكون أكبر من ذلك فعلياً، وترجح "بيت غو" أن يكون قد تخطى المليار دولار حالياً.

وقال المدير التنفيذي لشركة "بيت غو" إن بانكمان-فريد أكد مرة جديدة أن "لا أمان أبداً عندما يتعلق الأمر بتضارب المصالح".

حالياً، يتم حجز الأصول المستردة في داكوتا الجنوبية، في شيء يعرف باسم "التخزين البارد"، وهذا يعني أنها محفوظة على شكل عملات مشفرة على أقراص صلبة (هارد درايف) غير متصلة بالإنترنت.

وتعمل شركة "بيت غو" الأمنية بحسب القوانين في داكوتا الجنوبية وهي تلعب دور "ضابط العملات المشفرة"، ولديها مسؤوليات ائتمانية، ولكن في قطاع العملات المشفرة. وتقدم الشركة خدمات أمنية أخرى لإغلاق الأصول الرقمية.

وانهارت عدّة عملات مشفرة هذا العام وانخفضت قيمة بتكوين وغيرها. أما "إف تي إكس"، فواجهت ما يشبه الـ"Bank Run" لدى المصارف، أي واجهت سحوبات كبيرة. وكشف تحقيق سابق أن موظفي الشركة خلطوا أصول العملاء مع الأصول التي كانوا يستثمرونها.

ومن هذا النقطة تحديداً قالت الشركة إن التجارة والتمويل والائتمان يجب أن تتم بطريقة مختلفة وبرؤوس أموال مختلفة.

وتشمل الأصول المستردة كمية من بتكوين وإيثريوم وتشمل أيضاً مجموعة من العملات المشفرة الصغيرة التي تختلف في شعبيتها وقيمتها، مثل عملة شيبا إينو.