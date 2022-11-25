English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تكنولوجيا الأعمال

سويسرا تعاني من نقص الأدوية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
ممرض يظهر نتيجة لاختبار كوفيد-19 في جامعة لوزان - سويسرا. 2020/11/09
ممرض يظهر نتيجة لاختبار كوفيد-19 في جامعة لوزان - سويسرا. 2020/11/09   -   حقوق النشر  أ ب

قالت جمعية الصيادلة السويسرية إن البلاد تعاني من نقص في الأدوية بسبب مشاكل سلاسل الإمداد المرتبطة بإجراءات الإغلاق لمكافحة مرض كوفيد-19 في الصين والحرب الأوكرانية.

وقال إينيا مارتينلي من جمعية الصيادلة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية: "أكبر مشكلة نواجهها مع أدوية الأطفال، وخاصة أدوية خفض الحرارة". وأضاف "هناك أيضا نقص في أدوية ضغط الدم والأمراض النفسية والشلل الرعاش (مرض باركنسون)".

وقال رئيس جمعية الأطباء السويسرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون إن هذا الوضع أدى في بعض الأحيان إلى إجبار الأطباء على شراء الأدوية من الخارج.

المصادر الإضافية • رويترز