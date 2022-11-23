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احتجاج ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال في العاصمة الكولوبية بوغوتا
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شاهد : ألعاب تساعد في سرد قصص الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء الجنسي في كولومبيا

وُزّعت مئات الألعاب في وسط ساحة فينتي دي خوليو في بوغوتا في عمل رمزي يسعى للسنة السادسة على التوالي إلى لفت انتباه المواطنين والسلطات إلى جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال.

وقالت أنجيلا ماريا روزاليس، المديرة الوطنية لمنظمة قرى الأطفال المشرفة على هذا الحدث: "لقد ارتفع عدد حالات العنف الجنسي هذا العام في كولومبيا بشكل كبير."

بين يناير وسبتمبر من هذا العام، تم الإبلاغ عن 28،300 حالة عنف جنسي ضد الأطفال في البلاد، وفقا لأرقام المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة.

في نفس الفترة من عام 2021، كانت هناك 27,210 حالة لجأ فيها الأطفال إلى هذا المعهد للحصول على المساعدة لكن 3٪ فقط من الحالات تمت معاجتها وإنتهت بإدانة المتسببين في هذه الجرائم.

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