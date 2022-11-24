الشوارع الضيقة التي تتقاطع مع روشينها، التي تعتبر أكبر فافيلا في ريو دي جانيرو البرازيلية تستعد بدورها لفعاليات كأس العالم 2022 من خلال بحر من اللافتات والأعلام البرازيلية الصغيرة التي ترفرف فوق جدران الحي المغطاة برسوم الغرافيتي والتي تمثل لاعبي فريق الـ "سيليساو".

لكن السكان استخدموا حق النقض ضد صورة الغرافيتي لنجم الفريق نيمار، والذي أعلن صراحة تأييده للرئيس المنتهية ولايته جائير بولسونارو حيث قلصوا استخدام اللونين الأخضر والأصفر المعتاد، بعد أن ارتبطت الألوان الوطنية باليمين المتطرف خلال الرئاسيات التي أثارت الانقسام في البلاد ويأمل العديد من البرازيليين أن تساهم كرة القدم في رأب الصدع وتلاحم أبناء الوطن. مارسيلا فاديني موريرا التي تعمل في التدريس وتبلغ من العمر 41 عاما، والتي نظمت الحدث في فافيلا روشينها لتزيين قالت: "نحن نشجع بلدنا ... لا علاقة لذلك بالسياسة".