English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

رجال الإنقاذ يبحثون عن الضحايا تحت أنقاض مبنى انهار خلال زلزال في سيانجور، جاوة الغربية، إندونيسيا، الأربعاء 23 نوفمبر 2022.
no comment

شاهد: استمرار عمليات البحث عن قتلى ومفقودين في زلزال بجزيرة جاوة الإندونيسية

يستمر رجال الإنقاذ والمتطوعين في التوافد إلى مناطق بجزيرة جاوة في إندونيسيا للبحث عن القتلى والمفقودين جراء الزلزال المدمر الذي أودى بحياة 286 شخصا على الأقل.

ويستخدم عناصر الشرطة والإنقاذ آلات ثقب الصخور والمناشير الدائرية وأحيانا بأيديهم العارية وأدوات الزراعة، وهم يحفرون في محاولة يائسة للعثور على أحياء في سيانجور، المنطقة الأكثر تضررا حيث تشكلت أطنان من الطين والصخور بسبب انهيار التربة.

كما وزعت السلطات المياه والمواد الغذائية والإمدادات الطبية، وسط انتشار كبير لعناصر الجيش يحملون الأغذية والأدوية والبطانيات والخيام الميدانية وصهاريج المياه.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم