تظاهر العشرات في حي الأعمال الشهير وسط هونغ كونغ أمس الإثنين دعماً للاحتجاجات في الصين التي بدأت بسبب اتباع الحزب الشيوعي الحاكم وزعيمه شي جين بينغ سياسة متشددة تعرف بـ"صفر كوفيد" لمكافحة الوباء.

وتوسعت المطالب والاحتجاجات في الصين وامتدت إلى مدن كبرى حيث طالب المتظاهرون باستقالة مسؤولين بينهم زعيم الدولة نفسه، الذي يواجه غضباً شعبياً بعد أقل من شهر على إعادة انتخابه رئيساً.

ويقول مراقبون إن زخم الاحتجاجات التي تشهدها الصين غير مسبوق منذ أحداث 1989 التي انتهت بقمع عنيف وحمام من الدم.

وفي هونغ كونغ حمل المتظاهرون أوراقاً بيضاء فيما قام شخص بالاعتداء على إحدى الناشطات ورمى مظلتها الصفراء أرضاً قبل أن تعتقله الشرطة التي كانت تنتشر بشكل كثيف في الحي.