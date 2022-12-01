تقدم مشجع أرجنتيني لخطبة صديقته البولندية خلال مقابلة تلفزيونية في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، قبل دقائق من مباراة كأس العالم بين بولندا والأرجنتين. واعتبرسيباستيان بالان أن ذلك اليوم كان فرصة مثالية بالنسبة إليه، لأنه كان يؤجل الخطبة منذ أشهر طويلة، ولأن الأرجنتين وبولندا لم يتواجها في نهائيات كأس العالم منذ 1978، فقد كانت مباراتهما الأخيرة فرصة استثنائية جدا.

وبعيد عن قطر، وتحديدا في العاصمة الأرجنتينية، أعطى كارلوس باليينا مظهراً جديداً لسيارته الألمانية بيتل 1960 في كأس العالم 2022 في قطر، من خلال تغطيتها بصور لنجمي كرة القدم ليونيل ميسي ودييجو مارادونا. ويخطط المشجع الأرجنتيني لإحضار سيارته إلى نصب بوينس آيرس، التاريخي ورمز لمدينة العاصمة بوينس آيرس، في كل مرة يلعب فيها فريقه ويأمل أن يوقع عليها ميسي بنفسه. وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 بفوزه الأربعاء على نظيره البولندي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.