600 شمعة ليد تضيء مسرح الموسيقى الكلاسيكية وسط كييف. لأن البلد يعاني من نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الهجمات الروسية المنتظمة على شبكة الطاقة، يأتي الجمهور إليه للاستماع إلى الموسيقى في أجواء هادئة. مع إطلاق صفارات الإنذار، تلجأ النساء الحوامل واللواتي ولدوا تواً إلى قبو جناح الولادة في مستشفى لفيف الإقليمي. يمكن أن تُطلق صفارات الإنذار عدة مرات في اليوم، مما يجبر النساء الضعيفات أحياناً على الصعود والنزول على السلالم بشكل متكرر. كما أدى القصف الروسي إلى انقطاع الكهرباء في مدينة خيرسون الأوكرانية المحررة مؤخراً، مما دفع السكان المحليين إلى الفرار من المنطقة بحثاً عن الأمان.