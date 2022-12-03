وطئت قدما الرئيس الفرنسي أرض لويزيانا التي لطالما ارتبط اسمها بتاريخ أسلافه حيث جاء ليحتفي بالعلاقات الثقافية بين الولاية الأمريكية التي سُمّيت تيمّنا باسم ملك فرنسا لويس الرابع عشر بعد اكتشافها على يد المكتشف "روني روبير كفاليي سيور دو لاسال" وتحولها لمستعمرة فرنسية عام 1731.

كما تتمحور الزيارة أيضا حول ملفي الطاقة والتغير المناخي. وقد تم استقبال ماكرون وزوجته عند سلم الطائرة من قبل موسيقيين في نيوأورلينز وسرعان ما انخرط الرئيس الفرنسي في وصلة راقصة مع زوجته بريجيت تعبيرا عن فرحته بحسن الاستقبال الذي خُصّ به.

وهذه ثالث زيارة لرئيس فرنسي إلى "أرض لويس" كما سماها مكتشفها دو لاسال أول مرة. إذ سبق ماكرون إليها كل من الرئيس الراحل جيسكار ديستان الذي زار مدينتيْ لافاييت ونيوأورلينز عام 1976 إضافة إلى زيارة قام بها الرئيس شارل ديغول عام 1960.