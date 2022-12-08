في مدينة دير داوا الواقعة في شرق إثيوبيا، لا يزال المسافرون يستخدمون السكك الحديدية الفرنسية الإثيوبية التي بناها الفرنسيون منذ أكثر من قرن. ولا يزال المسار القديم يعد أساسيا ولا غنى عنه في عمليات التجارة والنقل، حتى مع وصول خط السكة الحديدية الحديث، الذي أنشأه الصينيون قبل سنوات. ويتكدس الركاب والبضائع مرتين في الأسبوع، في عربات يعود تاريخها إلى عام 1955، للقيام برحلة مدتها 12 ساعة و 200 كيلومتر (125 ميلاً)، بقاطرة تعمل بالديزل من دير داوا إلى ديويل، على حدود جيبوتي.

في مدينة دير داوا الواقعة في شرق إثيوبيا، لا يزال المسافرون يستخدمون السكك الحديدية الفرنسية الإثيوبية التي بناها الفرنسيون منذ أكثر من قرن. ولا يزال المسار القديم يعد أساسيا ولا غنى عنه في عمليات التجارة والنقل، حتى مع وصول خط السكة الحديدية الحديث، الذي أنشأه الصينيون قبل سنوات. ويتكدس الركاب والبضائع مرتين في الأسبوع، في عربات يعود تاريخها إلى عام 1955، للقيام برحلة مدتها 12 ساعة و 200 كيلومتر (125 ميلاً)، بقاطرة تعمل بالديزل من دير داوا إلى ديويل، على حدود جيبوتي.