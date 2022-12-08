سجل الفنان الإيراني عماد صالحي رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعمله الفني "قصة الكرة"، الذي يغطي مساحة 9652 متراً مربعاً لتصبح أكبر لوحة في العالم. تحكي القطعة قصة كأس العالم منذ بدايتها حتى قطر 2022. وقد استُخدم فيها 3 آلاف لتر من الطلاء، وأكثر من 150 فرشاة، رسمها الفنان عماد صالحي خلال خمسة أشهر، ليحقق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأكبر عمل فني في العالم بالرسم على القماش.

وأعلن المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، شادي جاد، النتيجة قائلاً: "اليوم تم تحقيق الرقم القياسي بمساحة 9652 متراً مربعاً، أي ستة أمثال الرقم القياسي العالمي السابق، وهو أمر مثير للإعجاب للغاية. نيابة عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، يسعدني أن أعلن أن لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر لوحة فنية قد حققه عماد صالحي بالتعاون مع وزارة الثقافة ".