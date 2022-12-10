استمرت الحمم البركانية بالتدفق من بركان ماونا لوا في هاواي، أحد أكبر براكين في العالم. وثار البركان الذي يقع في أكبر جزيرة في الأرخبيل الأمريكي في 27 تشرين الثاني-نوفمبر ولا تزال أنهار الصخور المنصهرة تتدفق على المنحدر الشمالي منه.

استمرت الحمم البركانية بالتدفق من بركان ماونا لوا في هاواي، أحد أكبر براكين في العالم. وثار البركان الذي يقع في أكبر جزيرة في الأرخبيل الأمريكي في 27 تشرين الثاني-نوفمبر ولا تزال أنهار الصخور المنصهرة تتدفق على المنحدر الشمالي منه.