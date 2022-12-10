بركان ماونا لوا يعد الأكبر عالمياً
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شاهد | سواقٍ من الحمم لا تزال تتدفق من بركان ماونا لوا بعد أسبوعين على ثورانه

استمرت الحمم البركانية بالتدفق من بركان ماونا لوا في هاواي، أحد أكبر براكين في العالم. وثار البركان الذي يقع في أكبر جزيرة في الأرخبيل الأمريكي في 27 تشرين الثاني-نوفمبر ولا تزال أنهار الصخور المنصهرة تتدفق على المنحدر الشمالي منه.

استمرت الحمم البركانية بالتدفق من بركان ماونا لوا في هاواي، أحد أكبر براكين في العالم. وثار البركان الذي يقع في أكبر جزيرة في الأرخبيل الأمريكي في 27 تشرين الثاني-نوفمبر ولا تزال أنهار الصخور المنصهرة تتدفق على المنحدر الشمالي منه.

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