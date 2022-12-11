تسبب تساقط الثلج وتكوّن الجليد في اضطرابات بأجزاء من المملكة المتحدة خلال ليل السبت-الأحد ويبدو أن الطقس البارد سيستمر هذا الأسبوع، مع توقعات بتساقط الثلوج مجدداً في أجزاء من شرق وجنوب شرق إنجلترا، وكذلك اسكتلندا.

وتم إلغاء ما لا يقل عن 30 رحلة جوية من مطار هيثرو صباح الأحد حيث غطى الضباب المتجمد لندن -ومن المحتمل أن يتسبب الثلج والجليد في مزيد من المشاكل للمسافرين في ساعة الذروة يوم غد الإثنين.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً أصفرَ للثلوج والجليد في معظم أنحاء اسكتلندا، وكذلك لندن وجنوب غرب إنجلترا حتى صباح يوم الغد. وقالت إيلي ويلسون، خبيرة الأرصاد الجوية إن موجة البرد والصقيع ستستمر خلال الأسبوع المقبل مع درجات حرارة متدنية جداً، حتى في النهار. وأضافت "كان الثلج اليوم [الأحد] أكثر قليلاً مما كنا نتوقع".