أطلقت عدة مناطيد في سماء العاصمة الفنزويلية كراكاس، خلال معرض فنزويلا الدولي للنقل 2022، وذلك بمشاركة أكثر من 350 شخصاً وشركة خاصة من نحو 15 بلداً. وتزامن ذلك مع إطلاق مشروع "فنزويلا"، الرامي إلى جذب السياح. وأطلقت المناطيد من قاعدة كارلوتا الجوية، وكانت تجربة ممتعة للمشاركين. وتخطط فنزويلا لتصنيع المناطيد بالتعاون مع شركة مكسيكية، بحسب ما قاله وزير النقل المكسيكي رامون فيلاسكيز في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، موضحاً أن هناك جهوداً كي تطور فنزويلا صناعتها الخاصة للمناطيد وجميع المعدات الخاصة بها.

أطلقت عدة مناطيد في سماء العاصمة الفنزويلية كراكاس، خلال معرض فنزويلا الدولي للنقل 2022، وذلك بمشاركة أكثر من 350 شخصاً وشركة خاصة من نحو 15 بلداً. وتزامن ذلك مع إطلاق مشروع "فنزويلا"، الرامي إلى جذب السياح. وأطلقت المناطيد من قاعدة كارلوتا الجوية، وكانت تجربة ممتعة للمشاركين. وتخطط فنزويلا لتصنيع المناطيد بالتعاون مع شركة مكسيكية، بحسب ما قاله وزير النقل المكسيكي رامون فيلاسكيز في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، موضحاً أن هناك جهوداً كي تطور فنزويلا صناعتها الخاصة للمناطيد وجميع المعدات الخاصة بها.