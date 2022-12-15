تسبب هطول الثلوج بفوضى عارمة في حركة المرور في فرنسا. ووفقًا لهيئة الطيران الفرنسية المدنية من المتوقع أن تتعطل الحركة الجوية "بشدة" في باريس، ودعت الهيئة إلى تأجيل السفر غير المستعجل. وطالب وزير النقل الفرنسي كليمان بون، من الفرنسيين العمل من بيوتهم إن أمكن.

تسبب هطول الثلوج بفوضى عارمة في حركة المرور في فرنسا. ووفقًا لهيئة الطيران الفرنسية المدنية من المتوقع أن تتعطل الحركة الجوية "بشدة" في باريس، ودعت الهيئة إلى تأجيل السفر غير المستعجل. وطالب وزير النقل الفرنسي كليمان بون، من الفرنسيين العمل من بيوتهم إن أمكن.