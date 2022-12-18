أشاد البابا فرانسيس بأطفال أوكرانيا حيث احتفل بعيد ميلاده الـ86 مع عدد من الشباب في الفاتيكان بمساعدة مستوصف الأطفال "سانتا مارتا" بالفاتيكان، بالإضافة إلى الآباء والموظفين المتطوعين.

أشاد البابا فرانسيس بأطفال أوكرانيا حيث احتفل بعيد ميلاده الـ86 مع عدد من الشباب في الفاتيكان بمساعدة مستوصف الأطفال "سانتا مارتا" بالفاتيكان، بالإضافة إلى الآباء والموظفين المتطوعين.